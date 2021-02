秦 基博「語るだけでもツライ…」学生時代の“バレンタインデー”の悲しい思い出とは？

TOKYO FMで放送中のラジオ番組「Monthly Artist File -THE VOICE-」(毎週日曜13:00~13:55)。パーソナリティを担当するアーティストが1ヵ月ごとに替わり、楽曲の制作秘話や番組でしか聴けない特別なエピソードを披露します。2月の担当はシンガーソングライターの秦 基博さん。NHK連続テレビ小説「おちょやん」主題歌の新曲「泣き笑いのエピソード」を1月27日(水)にリリースした秦さんが、新曲制作秘話から自身の音楽ルーツまでを語ります。2月14日(日)の放送では、バレンタインデーにちなんだトークを展開しました。番組放送日の2月14日(日)は、バレンタインデー。学生時代のバレンタインデーについて「高校3年間は男子校だったので、世間がバレンタインで賑わっているときに疎外感を感じていました」と振り返る秦さん。唯一、お母さんだけはチョコをくれたと言い、「お母さんからだけもらうチョコの寂しさったらないというか、語るだけでもツライ……。悲しい思い出です」と苦笑い。そんなほろ苦いバレンタインデーを過ごしてきた秦さんに、番組からのサプライズプレゼントとして、杉咲花さん、門脇麦さん、小松菜奈さんの3人からスペシャルメッセージが届きました。NHK連続テレビ小説「おちょやん」のヒロインを演じる杉咲さんからは、秦さんが歌う同作の主題歌「泣き笑いのエピソード」の感想が。秦さんは、「“主題歌が作品の一部になっている”と言っていただけて、めちゃくちゃ嬉しいです。主題歌を作った者としては幸せを感じています」とコメントしました。次にメッセージを届けたくれた小松さんと門脇さんは、秦さんが主題歌を提供した2019年公開の映画「さよならくちびる」でダブル主演をつとめた2人。ギターユニット「ハルレオ」を演じる2人が、劇中で歌う同名主題歌の作詞・作曲を秦さんが担当しています。門脇さんとは、レコーディングが初対面だったとのことですが、秦さんは「緊張していたということですけれど、まったくそうは感じなかったです。飄々と、ご自身のペースで歌われていました」と印象を語り、「ご自身の歌がよかったので、特別アドバイスを言うこともなかったです」と思い出を話しました。小松さんとのレコーディングについても、「すごくいい声をしているんですよね。声の表情がすごく素敵」と絶賛し、「歌い方のアドバイスをしようと思っても、全部分かっていたみたいで、僕から言うことがなくなっちゃって。『いいですね~』って褒める時間でした(笑)」と振り返りました。3人からのメッセージを聞き終わった秦さんは、「非常に豪華なお三方からのコメントをいただきまして、本当にありがとうございます」と、締めくくりました。番組では、秦さんがバレンタインデーにおすすめの楽曲について話す場面も。最近は、“名曲”と呼ばれる過去の楽曲を聴き直すことにハマっていると言い、「改めて聴いてみると、気づいていなかった魅力に気づけるところがあるんじゃないかな」と語ります。そんな秦さんがバレンタインにおすすめするのが、エルヴィス・コステロの「She」。「この歌の世界へ一気に連れてってもらえる歌声を、みなさんにも味わってもらえたら」とリスナーに向けてメッセージを送り、オンエアしました。秦さんは3月17日(水)に、6年5ヵ月ぶりとなる弾き語りベストアルバム第2弾『evergreen2』をリリースします。このアルバムは2枚組で、DISC1は2014年以降のシングル曲の弾き語り、DISC2はファンからリクエストが多かった上位10曲の弾き語りを収録。「デビューからの15年のいろんな年代の曲が散りばめられていますが、今の秦 基博が弾き語りで歌うアルバムとなっております」と告知しました。こちらには、杉咲さんが出演する東京海上日動CMソングとして書き下ろした新曲「Tell me, Tell me」も収録。CMのコンセプトは、杉咲さんが東京海上日動や損害保険のことを“学んでいく”=「Tell me(教えて)」を軸に作曲したと明かします。「お互いをよく知っていこうとしている2人を主人公にして、『これから深く知っていけたらいいな』というところをリンクさせながら作った曲です」と、曲に込めたストーリーを語りました。『evergreen2』初回限定盤には、配信ライブとしての開催となった「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2020 -コペルニクス-」の模様がフルサイズで収録。ぜひチェックしてみてください!<番組概要>番組名:Monthly Artist File -THE VOICE-配信日時:毎週日曜 13:00~13:55パーソナリティ:秦 基博(2月担当・月替わりで変更)番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/maf/