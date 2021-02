声優・高槻かなこ「“かなりチャレンジしたな”と」アニソンカバーシングルのレコーディング秘話を語る

アーティストとして新たなステージを目指す声優・高槻かなこがお送りするTOKYO FMの番組「高槻かなこのROYAL Night」。2月13日(土)の放送は、3月3日(水)にリリースされるアニソンカバーシングル「King of Anison EP1」のレコーディングをしたときの裏話を披露しました。この日は、3月3日(水)にリリースを控えたアニソンカバーシングル「King of Anison EP1」の話をお届け。ワクワクが止まらない高槻から、豪華スタジオセッションでおこなわれた収録曲3曲のレコーディングエピソードが語られました。高槻:収録がこのあいだ終わって、今はジャケットや(リリースに)備えて新しいアーティスト写真を撮ったりして、発売が近づいてきたなーと思いますね。高槻:発売が去年の10月なんですけど……“セルフカバー早くない?”って感じ(笑)。「Anti world」はもともと、すごくロックでテンポも速い曲なんですけど、今回は“バラード”な感じで、テンポを落として歌いました。しかもバラードにするにあたって、キーも半音下げ……かな(笑)? それで歌っております。歌詞も、もともとはテンポが速いロックに合う言葉や韻の踏み方を意識して作ったので、バラードで歌うときには“かなり違ったアプローチをしなければいけない”と、自分の頭のなかで再構築して歌ったんです。アレンジも重くて“いいな”と思いましたね。普段からバラードはあまり聴かず、カラオケでも歌わないという高槻は、バラード曲に苦手意識があったようですが……?高槻:でも実際にバンドを交えて歌ってみると、やっぱり自分の曲だけあって、どういうアプローチの仕方で歌っても自分になるから、すごくいいものができたなと思います。ストリングスもすごく素敵だし。今回のバンド編成は、ギター×2、ベース、ドラム、ピアノ、ヴァイオリン、そしてコーラスの方が2人いるので、コーラスやヴァイオリンが入ってくると、かなり高級感がある音になるというか。「Anti world」は、もともと荒削りな部分を大事にしていたんですけど、今回は荒削りだけど“ロイヤル”な感じ? が出てますね(笑)。すごく心に響く、いいアレンジになったなと思います。高槻:もともと坂本真綾さんの楽曲なんですけど、この曲を選んだのは実は私じゃなくて、(レコード会社の)A&Rの方に「この曲を歌ってほしい」とリクエストされて選びました。この曲は、よくカラオケでも歌いますし、歌っていて清々しい気持ちになるんですよ。今回のカバーのために、あらためて楽曲を深掘りして気づいたこともあったようです。高槻:出だしの“私の世界 夢と恋と不安で出来てる”という歌詞がすごい好きなんですよ。“夢と恋で出来てる、キャピ♪”じゃなくて、“夢と恋と不安で出来てる”という……この微熱感っていうの? 女の子のリアルさを表現している歌詞が“すごく可愛い”と思って。“音”も一筋縄ではいかない旋律じゃないですか。突然転調をするし、女の子の繊細さを緻密に表現している曲なんだなって。前まですごくハッピーな印象しかなかったのに、未来に対する不安も歌っているようで、けっこう女の子の思春期の曲だなって思いましたね。すごく歌っていて楽しかったので、私のハッピーなボイスでお届けできてるんじゃないかなと思います。高槻:こちらは、凛として時雨のボーカル・TKさんの楽曲です。男性の方が歌っている曲なんですけど、私もカラオケで歌っています。歌っていると気持ちいいし、カバーしたらカッコいいんじゃないかなということで、このタイミングで選ばせていただきました。原曲を聴くとより分かりますが、高槻にとっては“繊細で難しかった”楽曲だったそう。高槻:レコーディングだったらいいんですよ。……じゃなくて、“一発録り”でこの曲を歌ったので“かなりチャレンジしたな”と、終わってから気づきました(笑)。難しいけど、荒削りなところがこの曲に合うと思ったので、そのパッションを感じてもらえるんじゃないかなと思います。原曲もカッコいいんですけど、またなんか熱くカッコよく……なんか語彙力なさすぎて嫌だなぁ(笑)。あんまり説明しなくていいかな? “聴いてもらえれば分かる!”そんな感じです。今回、番組では新アレンジの「Anti world」を初解禁しましたが、ほかの2曲も「これからちょくちょく流していくと思いますのでお楽しみに~!」とのこと。また「King of Anison EP1」初回限定盤には、それぞれの楽曲の生演奏の模様やメイキング映像もBlu-ray化されます。発売をお楽しみに!<番組概要>番組名:高槻かなこのROYAL Nightパーソナリティ:高槻かなこ放送日時:毎週土曜 26:30~27:00/ FM大阪 毎週土曜28:00~28:30番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/royalnight