Perfumeあ～ちゃん 藤井風の『何なんw』は「魂で歌っとんじゃなぁ」

<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/