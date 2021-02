『五等分の花嫁∬』四葉＆五月がお手頃価格のフィギュアに♪

グッドスマイルカンパニーは、TVアニメ『五等分の花嫁∬』より、「中野四葉」と「中野五月」をフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」の新ラインナップとして2021年2月19日(金)から予約を開始した。



『五等分の花嫁∬』は、週刊少年マガジンで連載されていた春場ねぎによる作品で、男子高校生・上杉風太郎が五つ子の女子高生の家庭教師を務めることになるというラブコメディ。第43回講談社漫画賞の少年部門を受賞し、2021年1月時点で累計発行部数は1450万部を突破している。2019年にはアニメ化され、第2期の『五等分の花嫁∬』が1月よりTBS・サンテレビ・BS11ほかで放送開始となっている。



そして「POP UP PARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、全高17~18cmの飾りやすいサイズ、予約から約4カ月後にスピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求した新フィギュアシリーズだ。



今回はTVアニメ『五等分の花嫁∬』より、五つ子の四女「中野四葉」、五つ子の五女「中野五月」がPOP UP PARADEで登場!

「中野四葉」は元気いっぱいな笑顔を浮かべた姿、「中野五月」は落ち着いた笑顔を浮かべた姿で立体化。別売りの中野姉妹と組み合わせて、『五等分の花嫁∬』 の世界をより一層楽しむことができる。



価格はどちらも3900円(税込)。グッドスマイルオンラインショップでの予約受付期間は、2021年2月19日(金)12:00~2021年3月17日(水)21:00まで。2021年6月発売予定だ。



>>>四葉と五月フィギュアの後ろ姿を見る



(C)春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∬」製作委員会 (R)KODANSHA