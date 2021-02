スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』がVTuber事務所『ホロライブプロダクション』より女性VTuberグループ「ホロライブ」の楽曲全11曲を、原曲で実装することを決定した。

今回、ホロライブプロダクションが発売するhololive IDOL PROJECT 1st album 『Bouquet』に収録される全11曲を『D4DJ Groovy Mix』に実装することが決定。2月25日より毎週1曲の実装を予定している。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved. (C) 2016 COVER Corp.