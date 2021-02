豆柴の大群 クロちゃんの子供時代に「やばいこと聞いちゃった」

豆柴の大群が、TOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」に出演。2月15日(月)から18日(木)の4日間は、アドバイザーをつとめるクロちゃんが登場。子供のころの話をしたり、リスナーの恋愛相談にも乗りました。(2月15日放送分)ミユキエンジェル:何でここにいるんですか?クロちゃん:何でここにいるってどういうこと?!(笑)。豆柴の大群のアドバイザーとして、みんなのことが心配だから、飼育小屋(番組)まで来たしんよ~。アイカ・ザ・スパイ:本当ですか?クロちゃん:いや本当だから! 本当にきちんとやってるのか、気になって来ちゃったしん。ミユキ:まあいいや! クロちゃんが10代のころって、どんな子供だったんですか?クロちゃん:アニメ好きだったので、朝起きたら「(美少女戦士)セーラームーン」のセーラーマーキュリーの等身大ポスターと身長計ったり、「うる星やつら」のラムちゃんのカレンダーにキスしたりしてたしんよ。アイカ:なんかやばくない? 思ってた答えと違った……(笑)。ミユキ:やばいこと聞いちゃったかな~。“アニメが好きな子供でした~”とか、“等身大ポスターと身長計ってた”まではいいけど、“チューしてた”っていうのは……刺激的だなぁ。クロちゃん:10代には? 分かりました。“キスをする夢を見ていた”ことにしますね。ミユキ・アイカ:ついていけません!(2月18日放送分)クロちゃん:もしもし! どんなことを相談に乗ってほしいんですか?リスナー:中学3年生の先輩に人生初告白をしたいんですけど、やり方が分からなくて。うまくいく方法を教えてほしいです。ナオ・オブ・ナオ&クロちゃん:お~!リスナー:ラストチャンスとして、卒業式で……私吹奏楽部なんですけど、演奏するのでその演奏の後に告白できればしようかなって。クロちゃん:すごいじゃん! 積極的でいいね! でも気をつけなきゃいけないのは、卒業式ってそういうチャンスを狙っている人たちも多いから……。ナオ:あ~、確かに。クロちゃん:そう考えると……本当は卒業式の前日とかだと思うんだよね。ナオ:前日?クロちゃん:前日に告白する人なんていないからさ。ナオ:あ~。クロちゃん:だからそのときに、「先輩! 明日、先輩を思いながら弾くので」みたいな感じで。ナオ:あ、良いじゃないですか! それどうかな?リスナー:すごい良いと思います。クロちゃん:よかった~~~(拍手)。ナオ:すごい! クロちゃんすごい!リスナー:頑張ってみます。クロちゃん:うん、頑張ってね。ナオ:頑張って~!――電話を切ったあとナオ:クロちゃんが、こんなにちゃんとアドバイスしてくれるって思わなかったです……!クロちゃん:豆柴にもちゃんとアドバイスしてるはずだよ(笑)。アドバイザーとして!ナオ:……確かに(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★2/15(月)~2/19(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★