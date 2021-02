中村光原作によるアニメ映画「聖☆おにいさん」、劇場版「ペルソナ3」シリーズなどのアニメ映画10作品が、フジテレビの関東ローカルにて、2月26日から3月25日の期間、深夜に順次放送される。

2013年に第1章が公開された劇場版「ペルソナ3」シリーズは第4章まで放送。そのほか放送作品には森山未來、星野源が声優を務めた「聖☆おにいさん」をはじめ、舛成孝二監督初のオリジナル劇場アニメ「宇宙ショーへようこそ」、HoneyWorksが生んだ「ずっと前から好きでした。~告白実行委員会~」「好きになるその瞬間を。~告白実行委員会~」、中村明日美子の同名BLマンガを映画化した「同級生」、企画・原作をProduction I.Gが務めた「BLOOD THE LAST VAMPIRE」がラインナップされた。なお、今回放送される10作品の内、「BLOOD THE LAST VAMPIRE」を除く9作品が地上波初放送となっている。

放送ラインナップ

「『PERSONA3 THE MOVIE』#1 Spring of Birth」

放送日時:2021年2月26日(金)26:55~28:50

「聖☆おにいさん」

放送日時:2021年2月28日(日)25:55~27:50

「『PERSONA3 THE MOVIE』#2 Midsummer Knight’s Dream」

放送日時:2021年3月2日(火)25:55~27:55

「宇宙ショーへようこそ」

放送日時:2021年3月6日(土)25:45~28:35

「『PERSONA3 THE MOVIE』#3 Falling Down」

放送日時:2021年3月7日(日)25:55~27:40

「『PERSONA3 THE MOVIE』#4 Winter of Rebirth」

放送日時:2021年3月12日(金)25:25~27:25

「ずっと前から好きでした。~告白実行委員会~」

放送日時:2021年3月14日(日)25:55~27:20

「好きになるその瞬間を。~告白実行委員会~」

放送日時:2021年3月16日(火)25:55~28:15

「同級生」

放送日時:2021年3月21日(日)25:55~27:10

「BLOOD THE LAST VAMPIRE」

放送日時:2021年3月25日(木)26:35~27:35