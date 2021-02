優里 ニューシングル「インフィニティ」に描かれた友達への思い

シンガーソングライターの優里さんが、2月18日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。1月にデジタルリリースされた新曲「インフィニティ」について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が感想を伝え、楽曲への思いを聞きました。さかた校長:本日のゲスト講師は、優里先生!優里:よろしくお願いします!さかた校長:優里先生は、1月23日に「インフィニティ」をデジタルリリースされました。おめでとうございます。優里:ありがとうございますさかた校長:(優里先生の楽曲には)バラードだったり、強い戦うイメージがあったんですけど、「インフィニティ」は日常に溶ける優しい曲で新鮮な感じがしました。生徒たち(リスナー)もコロナの影響で修学旅行だったり文化祭だったり楽しいイベントごとがなくなって、思い出が作れなくて悲しいみたいな。そういうネガティブな気持ちの子たちがこの曲を聴いて、くだらない話ができる当たり前の時間が大切なんだな、って改めて思ったと思うんです。僕も日々の瞬間瞬間を、嚙みしめないといけないなと思いました。優里:嬉しいです。ありがとうございます。さかた校長:ミュージックビデオも、めちゃめちゃ良かったです。いっしょにスケボーをしたり……「この瞬間が本当に愛おしいんだよな」というのを、改めて曲を聴いて思いました。優里:ありがとうございます。【優里 『インフィニティ』Official Music Video】こもり教頭:何か決意したり前に進むときって、踏ん張らなくてもいいだな、というか。スピードを出そうと焦ってしまうこともあるんですけど、ゆっくりでもいいんだなと、楽曲のテイストとともに感じる部分が多かったです。MVには“仲間……!”というシーンもありますけど、これは実体験というか自分が感じたことも投影されているのですか?優里:YouTubeのメンバーとすごく仲良くしているんですけど、「この関係が変わらないままでいたいな」と。そういう気持ちを言葉にして歌詞に入れました。さかた校長:そして今回の作品は、TVアニメ「SK∞ エスケーエイト」のエンディングテーマなんですね。このために書き下ろされたということですが、いつもの楽曲制作とは違いましたか?優里:初めてだったので、最初は「どうやって書いたらいいんだろう……」って迷ったんです。でもテーマとかは何となく決まっていたので、書いているとすごく楽しくて。ただ自分らしさも出したいと思ったので、自分の経験とかも混ぜて書いていった感じです。さかた校長:それは今だけじゃなくて、10代のころの気持ちとか友情とかも織り交ぜながらですか?優里:そうですね。でも僕は昔からの友達がそんなに多くないので、変わらないままの友達がいたらもっと幸せだったんじゃないか、とも思って。「こうだったらよかったな」と思うことも書きました。こもり教頭:なるほどね。世の中の状況で会いたいときに会えなかったり、ちょっとだけ人との距離を感じてしまうもどかしさ、みたいなものも入っているんですか?優里:そうですね。昔って本当にくだらないことで笑っていたり、小さいころは何でも相談できる友達が何となくいたんだけど……いつの間にかそういうものが、少しずつ少なくなっていって。いまでは本当に数少ないので、いまの友達とは変わらず仲良くしたいな、という思いを込めました。さかた校長:CDでのリリースは3月10日(水)ということで、ぜひ手にとってみてほしい!優里:よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★2/15(月)~2/19(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★