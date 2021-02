Vシネクスト『仮面ライダー滅亡迅雷』ビジュアル＆予告編解禁！

Vシネクスト『ゼロワン Others 仮面ライダー滅亡迅雷』のメインビジュアルと予告編が解禁された。また主題歌は「 MONKEY MAJIK (モンキーマジック)」が担当することも明らかになった。



Vシネクスト『ゼロワン Others 仮面ライダー滅亡迅雷』は、令和最初の仮面ライダーとして話題を集めた人気TVシリーズ『仮面ライダーゼロワン』のその後を描くストーリー。

本作の主人公・滅亡迅雷.netは、TVシリーズの主人公・飛電或人(仮面ライダーゼロワン)と敵対していた、人工知能搭載人型ロボット・ヒューマギアの滅(演:砂川脩弥)、亡(演:中山咲月)、迅(演:中川大輔)、雷(演:山口大地)の4人組テロリスト組織。

本作では、心を理解して以降、人類との共存の道をそれぞれ歩んでいた彼らの新たな戦いが描かれる。



この度解禁されたメインビジュアルでは、滅(演:砂川脩弥)の刀を手にした仮面ライダー滅亡迅雷を中央に配し、背後にはサウザンドジャッカーを構えた仮面ライダーザイアや、アークの専属秘書として暗躍していたアズ(演:鶴嶋乃愛)、兵士型ヒューマギア・ソルドたちを引き連れたZAIAエンタープライズ本社のCEO・リオン=アークランド(演:ジェイ・ウェスト)が越えられない高い壁のごとく描かれおり、避けられない戦いが始まる緊張感が感じられる。

「正義・自由・夢のため いざ聖戦の時──」というコピーが添えられ、 TVシリーズの頃より自分たちの「正義」、ヒューマギアたちの「自由」と「夢」のために闘ってきた滅、迅(演:中川大輔)、雷(演:山口大地)、亡(演:中山咲月)の新たな覚悟が感じられるビジュアルとなっている。



また併せて解禁となった予告編は、「人類に告ぐ。今こそ聖戦の時だ」という迅の宣戦布告シーンから始まる。

「笑って暮らすことが出来れば、アークはきっと生まれない」と平穏に暮らしていた迅と滅の前にZAIAエンタープライズ本社のCEO・リオン=アークランド/仮面ライダーザイアが兵士型ヒューマギアを連れて出現。

ZAIAに連れ去られた迅は、ヒューマギアを兵器として利用しようとするリオンに憤り、敵対することを決意。

しかし滅は、「人間を滅ぼすことが正義と言えるのか」と葛藤し、ふたりは衝突してしまう。それぞれの想いの果てに、滅亡迅雷.netの4人が下した決断とは?

アズや刃唯阿(演:井桁弘恵)、不破諫(岡田龍太郎)も登場し、ファン待望の4人同時変身にも期待が持てる仕上がりとなっている。



またこの予告編で、『ゼロワン Others 仮面ライダー滅亡迅雷』のために書き下ろされた主題歌『S.O.S』も解禁となった。

「仮面ライダーゼロワン」の変身ベルト・飛電ゼロワンライバーの変身音も担当した「MONKEY MAJIK」が主題歌を担当する。主題歌としては『仮面ライダー×スーパー戦隊 超スーパーヒーロー大戦』(2017年)以来2度目となる。

本主題歌はVシネクスト『ゼロワン Others 仮面ライダー滅亡迅雷』の初回限定版である「マスブレインゼツメライズキー&滅亡迅雷ドライバーユニット版」の封入特典に「主題歌 CD 」として封入される。



MONKEY MAJIKは、以下のコメントを寄せている。



MONKEY MAJIK 「仮面ライダーゼロワン」とは、ベルトの変身音から担当させていただきましたが、最高のスタッフチームとご一緒でき、これまでのバンド活動を超えて、声で表現することの楽しさを感じていました。子どもたちはもちろん、往年の仮面ライダーファンからも声をかけてもらうことが増え、嬉しく思っていました。さらに今回、主題歌も担当させていただくことになり、とても光栄です。作品を何度も見て、物語のエンディングを彩る楽曲を書きおろしましたので、ぜひ作品と合わせて楽しんでいただけたらと思います。



Vシネクスト『ゼロワン Others 仮面ライダー滅亡迅雷』は2021年3月26日(金)より新宿バルト9ほかにて期間限定上映開始、2021年7月14日(水)Blu-ray&DVD発売予定となっている。



