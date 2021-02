すみっコたちが「ふしぎなうさぎのおにわ」へ☆最新一番くじに登場

BANDAI SPIRITSのハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ すみっコぐらし~ふしぎなうさぎのおにわテーマ~』が2021年2月26日より、ファミリーマート、すみっコぐらしショップ限定で順次発売される。



本商品は、大人気キャラクター「すみっコぐらし」の最新テーマ「ふしぎなうさぎのおにわ」がデザインされた一番くじ。



A賞からD賞には、うさぎごっこスタイルの「しろくま」「ぺんぎん?」「ねこ」「とかげ」のぬいぐるみをラインナップ。

”しろくま” はパステルピンク、”ぺんぎん?” はイエロー、”ねこ” はオレンジ、”とかげ” はパステルブルーのぱんつを履き、うさ耳と花冠を着けた愛くるしいデザイン。

ぬいぐるみは約25cmとボリューム感たっぷりで、やわらかな手触りだ。



E賞には、うさぎごっこスタイルのすみっコたちがティーカップに乗った可愛い「ティータイムチャーム」や、F賞からH賞にはすみっコやみにっコたちがデザインされた「デザートボウル」、「ストックコンテナ」「ハンドタオル」と人気の実用雑貨をラインナップ。



さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には「とんかつ&えびふらいのしっぽ うさぎへんしんぬいぐるみ」がご用意されている。

すみっコぐらしの可愛さ溢れるアイテムを取り揃えた今回の一番くじぜひお試しあれ。



価格は1回650円(税込)、2021年2月26日よりファミリーマート、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)限定でのお取り扱いとなる。



>>>全等級のイメージ画像などを見る



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.