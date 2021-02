“すみっコ” でポン！便利な「すみっコぐらしお名前スタンプセット」

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」のオンラインショップにて、「すみっコぐらし お名前スタンプ」の予約受け付けがスタート! 入園準備などで忙しい方におすすめのアイテムです♪



「すみっコぐらし お名前スタンプ」は、かわいいすみっコたちに癒されながら入園入学準備ができるお名前スタンプセット。



保育園や幼稚園、小学校に通われるお子さまの持ち物にはひとつひとつ名前をつけなくてはいけなくなるが、「すみっコぐらし お名前スタンプ」は面倒な ”お名前つけ作業” をスタンプを押すだけで簡単にできるスグレモノだ。



ハンカチなどの布製品はもちろん、お道具箱などのプラスチック、ビニール、金属など、さまざまな素材にスタンプできるのも嬉しいポイント。

特殊インクを使用するので、スタンプできる素材が幅広いほか、お弁当箱やマグなどの食器に押しても洗剤を使って水洗いすることができる。もちろんお洗濯もOK!



サイズの異なるさまざまな持ち物にスタンプできる大小8個のお名前スタンプが用意されており、小学校高学年まで使える漢字スタンプも2個付属。



さむがりの ”しろくま” や、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(?!)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、かたいから食べ残された、とんかつとは心つうじる友である ”えびふらいのしっぽ” まで、5種類から選べるすみっコのイラストに、お子さまの名前をオーダーメイドで入れられるとってもかわいいイラストスタンプ。

専用ボックスが付属しているので、お片付けも楽ちんだ。



可愛い絵柄はお名前付けを楽しい作業にしてくれそう♪

価格は3000円(税込)、発売は3月3日よりスタートする。

ぜひ、「すみっコぐらし お名前スタンプ」で、楽しく新学期へ向けての準備を進めてみてください。



>>>セット内容やスタンプの説明画像を見る



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.