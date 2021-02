Perfume YOASOBI『夜に駆ける』を「歌えるようになりたい」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーからのリクエストで、最近のオススメ曲をそれぞれが紹介しました。そのなかから、3人がよく聴いているという楽曲と、かしゆかのオススメを紹介します。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」2月15日(月)放送分)かしゆか:音楽ね~。けっこう楽屋でもさ、誰かが音楽流してそれを聴いたりしているよね。あ~ちゃん:よくのっちがDJやってたよね。かしゆか:ほどよい感じのボリュームで、BGMやってくれるよね(笑)。のっち:(笑)。かしゆか:3人でよく聴いてるのは、YOASOBIの「夜に駆ける」だよね。あ~ちゃん:たしかに。あれは、かけてくれたらブチ上がるから。誰かがかけたら歌うよね。のっち:歌う! 練習したもん。あ~ちゃん:歌詞カードを印刷してきてもらったもん(笑)。のっち:けっこう頑張って練習したよなぁ~。あ~ちゃん:だってあれは、ボカロさんのために作った曲を人が歌うけ、あんなに難しいって言ってたよね。「本当に歌えるようになりたい」という曲のナンバーワンだったよね。【YOASOBI「夜に駆ける」 Official Music Video】かしゆか:この曲は、Pentatonixとコラボしたやつで……。あ~ちゃん:うん、最高だった。かしゆか:歌詞が最高なのよ! めっちゃいい! 最初のフレーズから『君のためにできること 私はずっとずっと 考えている』って言ってるの! 今、芹奈ちゃんがちょっとお休みしてるけど、この曲を聴く度に芹奈ちゃんへのメッセージなんじゃないか、ってずっと思っちゃって。勝手に想像して泣いちゃうっていう。のっち・あ~ちゃん:(笑)。かしゆか:最高にいい曲。でもこの1曲に絞れなくて……去年出した『BRIGHT NEW WORLD』っていうアルバム自体がめっちゃかっこよくて。リトグリって、明るくて元気で前向きな曲っていうのが多いじゃん? リズミカルでハーモニーが綺麗で……みたいなのが。それが、もう1ステップ進化したみたいな。年齢とともに大人っぽくなって、そういう魅力とか楽曲のかっこよさがすごい出てて。一見、聴いてみるとあれ? これJ-POPの曲じゃなくない? みたいなのがたくさん入ってて。いま夢中です。のっち:分かる……!【Little Glee Monster 『Dear My Friend feat.Pentatonix』Music Video】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★2/15(月)~2/19(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★