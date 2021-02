『SB69!!STARS!!』第7話、男は対バン、女子はジョイントライブ！

2021年1月7日から東京MXほかで毎週木曜日放送中のアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』、その第7話の先行カット&あらすじが到着した。



『SHOW BY ROCK!!STARS!!』はサンリオ初のゲーム・アニメファン向け、音楽&バンドがテーマのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』シリーズの作品。

アニメ『SHOW BY ROCK!!』『SHOW BY ROCK!!#』『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に登場したキャラクターが一堂に会するオールスター作品だ。



第7話は2月18日(木)深夜から順次配信・放送予定。

先行カット&あらすじはこちら!



<第7話 「パステージ」>

フェスに出るための武者修行を続ける『DOKONJOFINGER』は相変わらずの金欠だ。

そんな彼らのもとへふいにユーダス会長が現れ、新たなる試練を言い渡す。それは対バンだった!! しかもその相手は飛ぶ鳥を落とす勢いの『ARCAREAFACT』!!

一方、ましゅまいれっしゅ!! は、プラズマジカと、ジョイントライブをすることにっ!!





(C)2012, 2020 SANRIO CO., LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M