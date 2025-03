知ってる？　「ミスリードを誘う」が間違っている理由

ミスリードを誘う──「ミスリード」という言葉の本来の意味を正しく把握している人なら、この表現に違和感を持つかもしれません。

外来語である「ミスリード」。その語源は、英語の「mislead」です。しかし、英語には「misread」という単語も存在しており、この2つの意味は少し異なります。

今回は「ミスリード」の本来の意味や使い方を調べてみましょう。

まずは「ミスリード」の語源と意味を見ていきましょう。

「ミスリード」は、英語「mislead」が語源になっている外来語です。

「mislead」には、次のような意味があります。

mislead[動詞 他動詞]

1-a 〈人を〉誤解させる,迷わせる;欺く.

You should not be misled by a person’s appearance.(人の見かけにだまされてはだめだ.)

1-b 〔+目的語+into+(代)名詞〕〈人を〉迷わせて〔…〕させる.

Her gentle manner misled him into trusting her.(彼女の優しい態度に惑わされて彼は彼女を信頼してしまった.)

2 〈人を〉誤って導く[案内する].

