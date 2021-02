三越伊勢丹HD、年に一度のメイクの祭典「イセタン メイクアップ パーティ」 店舗とネットで同時開催

三越伊勢丹ホールディングス(HD)は3月10日、伊勢丹新宿店において、メイクの祭典「イセタン メイクアップ パーティ」を開催する。同イベント初となるバーチャルストアも登場し、店舗・オンラインで同時開催する。



【「イセタン メイクアップ パーティ」スペシャルアイテムやコンテンツの一部を紹介】



「イセタン メイクアップ パーティ」は、年に1度のメイクの祭典。5回目の開催となる今回は、「cross the border」をテーマに約30のブランドが集結し、本イベントでしか手に入らない限定品・先行販売品を多数用意。会場では、本イベントで初お披露目となる吉川康雄氏による新ブランドの紹介や、「イセタン ミラー メイク&コスメティクス」のビューティスタイリストによるブランドの垣根を超えたパーソナルメイクアドバイス会を実施する。



今回、初めてバーチャルストアでの開催も決定。バーチャル上に「イセタン メイクアップ パーティ」の会場が期間限定で登場する。その他、メイクアップアーティストによるメイクLIVE配信など、オンライン上でも楽しめるコンテンツが充実。リアルとバーチャル、性別や常識等あらゆる枠にとらわれず、「自由にメイクを楽しんでいただきたい」という想いのもと開催に至ったとしている。



本イベントを盛り上げるイベントミューズには、次世代のインフルエンサーとしても話題のバーチャルモデルimma氏を起用。また、コスメ・美容のインフルエンサー約20人の公認サポーターが、本イベントの限定品・先行販売品のご紹介など、さまざまなコンテンツをSNS上に投稿し、「イセタン メイクアップ パーティ」の魅力を発信する。



「イセタン メイクアップ パーティ」は、三越伊勢丹アプリ会員特別総大会が3月10日、一般会期が3月11日~15日。店舗での開催場所は、伊勢丹新宿店の本館6階催物場。





【「イセタン メイクアップ パーティ」コンテンツ】



・「ISETAN MiRROR」のビューティスタイリストによるパーソナルメイク アドバイス会







「欲しいときに・好きなように・欲しいモノだけ買える」がコンセプトの、伊勢丹発、国内外のラグジュアリーコスメを集めたセレクトショップ「イセタン ミラー メイク&コスメティクス」が「イセタン メイクアップ パーティ」に登場! 会期中、ビューティ スタイリストが利用者のメイクのお悩みやなりたいイメージを聞きながら、ひとりひとりに合わせたコスメや春メイクなどを、ブランドの垣根を超えて提案する(参加費無料)。





・新ブランドの「UNMIX」を初お披露目





ビューティークリエイターの吉川康雄氏が手がける新ブランド「UNMIX」がお披露目



ビューティークリエイターの吉川康雄氏が手がける新ブランド「UNMIX(アンミックス)」が、「イセタン メイクアップ パーティ」で初お披露目となる。4月1日からの「イセタン ミラー(首都圏17店舗)」での取り扱いに先駆け、いち早く紹介する。





・各ブランドの世界観や商品が体験できるブース「meet me @beauty S collective」が登場





先着1万名に6ブランドのモニター用サンプルが入ったバッグを配布



会場内に、ブランドMIXで各ブランドの世界観や商品が体験できる新たなブース「meet me @beauty S collective」登場。会期中、三越伊勢丹アプリをダウンロード、WEB会員に登録し、「meet me @beauty S collective」ブースにて、アプリのクーポン画面を提示した人を対象に、先着1万名に6ブランドのモニター用サンプルが入ったバッグを配布する。



バッグ記載の二次元コードからアクセスし、自宅でサンプルを試しながらライブ配信で商品の魅力に触れる、オンラインカウンセリングで気軽に使い方を聞くなど、期間中どこからでもパーティを楽しめる。





・充実のオンラインコンテンツ





HOW TO動画も配信



イベントのために用意した限定品・先行販売品が、三越伊勢丹の化粧品オンラインストア「meeco」で購入可能。また、「meeco」では、購入内容に応じたプレゼントやポイントが得られるキャンペーン、SNSのフォロー&いいね・リツイートキャンペーン等も「イセタン メイクアップ パーティ」に合わせて開催する。



さらに今年は、限定品・先行販売品のスウォッチ動画が特設サイトにて登場。オンラインで購入したいが使用感を見てから判断したいという人は是非見てほしいとしている。



4つのカテゴリー別メイクアップHOW TO動画(全20ブランド)を配信。カテゴリー別のお悩みに合わせ、メイクアップアーティストが対応を紹介する。



<レッスン内容>

「印象的なアイメイクレッスン」

「マスク着用でも崩れにくいベース作り」

「リモート会議映えメイク」

「眉毛の描き方レッスン」





伊勢丹新宿店化粧品フロアのインスタグラムアカウントにて、各ブランドからのメイクショーをLIVE配信し、「イセタンメイクアップ パーティ」を盛り上げる。



<配信内容の一例>

〈M·A·C〉池田ハリス留美子氏 配信予定日:3月10日12時頃~

〈UNMIX〉吉川康雄氏 配信予定日:3月11日13時頃~

〈エレガンス〉山田菜々氏 配信予定日:3月12日18時頃~





・「イセタン メイクアップ パーティ」のバーチャルストアが登場





バーチャルストアのイメージ



​「イセタン メイクアップ パーティ」がリアル会場だけでなくバーチャルストアとしてもオープン。本イベントの限定品・先行販売品の一部や、ブランドのおすすめベスト3商品を用意。質問に答えていくと、おすすめのコスメを提案してくれるコスメテストコンテンツも提供。イベントの世界観を感じながら、離れて暮らす家族や友人とのオンラインショッピングも楽しめる。



<配信期間>

未定~3月30日予定