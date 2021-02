sumika 新曲「アルル」初フルオンエア “一歩踏み出すときに聴きたい曲”

sumikaがTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に登場。2月15日(月)から18日(木)の4日間、番組内のコーナー「sumika LOCKS!」のパーソナリティを担当します。16日(火)の放送では、3月3日(水)リリースのニューアルバム『AMUSIC』に収録される「アルル」を初フルオンエアし、アルバムとこの楽曲について語りました。片岡健太(Vo./Gt.):3月3日に、僕たちsumikaのサードフルアルバム『AMUSIC』がリリースになります!荒井智之(Dr./Cho.):イェーイ! ありがとうございます!片岡:この『AMUSIC』はですね、2019年にリリースしたアルバム『Chime』から2年ぶりということで。荒井:空いたね。片岡:いろいろあったよね、2019、2020とあって2021年ですからね。まず、どんな2年だったかな?小川貴之(Key./Cho.):いろいろあった……音楽面で言うと、たくさん曲を作って、たくさん発表できましたね。片岡:2019年はめちゃくちゃいろんなことがあったじゃない? リリースもあったしツアーも行ったし……全国ツアー行き、フェスもたくさん出させていただいて、またリリースをして……っていう。びっくりだよ!荒井:濃厚だね~。片岡:めちゃくちゃ動いて2020年になって、世界中の状況がいろいろ怪しくなってね。僕たちも例に漏れず、ツアーができなくなったりとか。音楽をやれる機会が、ちょっと減っちゃったりとかしたんですけども。そんななかでも曲を発表し続けて、馬車馬のように作り続けてきました、音楽を。で、シングルもたくさん出したもんね。小川:たくさん出させていただきました。片岡:シングル曲……いわゆる既発曲っていう、世に出てる曲がたくさんあるなかでオリジナルのアルバムを作ろうとなったときに、“既発曲だけをまとめたパッケージ”みたいな……“詰め合わせギフト~既存品によるもの~”みたいな、すごい言い方悪いけど(笑)……というオリジナルアルバムって、なんかテンション上がんないよな? っていう話になったじゃない?小川:そうね。片岡:じゃあ、“元々出してた既発曲に負けないぐらいのアルバム収録曲を作ろう”っていう話を、ちょうど去年の夏くらいにして。曲を作ったら合計16曲ですか。荒井:いやもう大変ですよ!片岡:きょうび、あんまり聞かないボリュームの、16曲入りのアルバムができました。荒井:何度も「CDって何分まで収録できるんでしたっけ?」って確認したもんね。小川:東京から名古屋まで着いちゃうからね、全部聴くとね、新幹線だとね。それくらいのボリューム感ですから。片岡:すごいよね。このタイミングで、2021年に“sumikaってこういうバンドなんですよ”って改めて自己紹介できるような、そんなアルバムになったかと思います。そして今夜は、そんなニューアルバム『AMUSIC』に収録されます「アルル」を初フルオンエアでお届けします!小川:やったー!片岡:この「アルル」の作曲者は、隼ちゃん(黒田)ということで。黒田隼之介(Gt./Cho.):私でございます! この曲は、進研ゼミの(CMソングとして)書き下ろしをさせていただきまして。一人立ちするというか一歩踏み出すときに、こんな曲が聴きたいなと思って作りました。片岡:これから季節が変わって、それこそ上京する人もいるでしょうし、新学期になってクラス替えがあって……。まして去年とかは、コロナの事情があって登校する日数が減ったり、体育祭がないとか合唱コンクールがないとか、いろいろ関係値が築けるはずだったイベント事も全部なくなっちゃって。結構、人間関係不安だなって人もいると思うんだよね。なので、そういう気持ちを抱えている方にとっても、いろんな意味ですごくマッチしている曲なんじゃないかなと思うので。今日聴いていただけるのがとても嬉しいです! そんな気持ちが、アルル♡全員:お~(笑)。荒井:気に入っちゃってんだよ、完全に(笑)。片岡:(笑)。それでは本日、初フルオンエアでお届けします。感想がありましたら、ぜひメッセージを送っていただけたら嬉しいです! 改めて、ニューアルバム『AMUSIC』、お楽しみに!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★2/15(月)~2/19(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★