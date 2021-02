BACK-ON、新アルバムがロンドンのレーベルJPUよりリリース

BACK-ONが2021年2月17日に発売する15周年を記念したセルフカバーアルバム『FLIP SOUND』が、ロンドンのレーベルJPUより、2021年4月30日にリリースされることが決定した。



本作品はレーベルJPUのwebページからもJPU盤として購入出来る。また、日本盤にはスマプラ特典として新曲を収録。現状、CD購入者のみが聴ける楽曲となっている。



<リリース情報>







BACK-ON

アルバム『FLIP SOUND』



発売日:2021年2月17日(水)

https://avex.lnk.to/backon_210217cd

JPU盤:

https://jpurecords.com/products/back-on-flip-sound

●AL2枚組+DVD(スマプラ対応)

品番:CTCR-96014~5/B

価格:6700円(税抜)

●AL2枚組(スマプラ対応)

品番:CTCR-96016~7

価格:3700円(税抜)

【Disc-1】

収録曲

アルティメット足立

OVER

a day dreaming...

Believer

NEW WORLD

ヒカリサスホウ

DRIVE

BLAZE LINE

flower

Butterfly

Sands of time

flyaway

ニブンノイチ

INFINITY

STRIKE BACK

【Disc-2】

収録曲

Carry on

Clown

Laugh now

Misty rain

Knock knock

WILD THING(cover)

Wannabe(cover)

Good morning

Switch

rebirth

three two one

TOKYO BE-BOP

Shall we dance

Chain2020

+Down(新曲)(スマプラで追加、盤未収録)

【Disc-3 DVD】

「Bring the Noise Vol.3」

収録曲

1. Bring the Noise

2. Clown

3. Misty rain

4. DRIVE

5. 愛言葉

6. TOKYO BE-BOP

7. READY SET GO!

8. セルリアン

9. ROCKSTAR ANTHEM

10. with you

11. ニブンノイチ

12. flower



BACK-ON 公式HP:www.back-on.com