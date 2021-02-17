BACK-ON、新アルバムがロンドンのレーベルJPUよりリリース

BACK-ONが2021年2月17日に発売する15周年を記念したセルフカバーアルバム『FLIP SOUND』が、ロンドンのレーベルJPUより、2021年4月30日にリリースされることが決定した。
本作品はレーベルJPUのwebページからもJPU盤として購入出来る。また、日本盤にはスマプラ特典として新曲を収録。現状、CD購入者のみが聴ける楽曲となっている。
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＜リリース情報＞
BACK-ON
アルバム『FLIP SOUND』
発売日：2021年2月17日（水）
https://avex.lnk.to/backon_210217cd
JPU盤：
https://jpurecords.com/products/back-on-flip-sound
●AL2枚組+DVD(スマプラ対応)
品番：CTCR-96014～5/B
価格：6700円（税抜）
●AL2枚組(スマプラ対応)
品番：CTCR-96016～7
価格：3700円（税抜）
【Disc-1】
収録曲
アルティメット足立
OVER
a day dreaming...
Believer
NEW WORLD
ヒカリサスホウ
DRIVE
BLAZE LINE
flower
Butterfly
Sands of time
flyaway
ニブンノイチ
INFINITY
STRIKE BACK
【Disc-2】
収録曲
Carry on
Clown
Laugh now
Misty rain
Knock knock
WILD THING（cover）
Wannabe（cover）
Good morning
Switch
rebirth
three two one
TOKYO BE-BOP
Shall we dance
Chain2020
＋Down（新曲）（スマプラで追加、盤未収録）
【Disc-3 DVD】
「Bring the Noise Vol.3」
収録曲
1. Bring the Noise
2. Clown
3. Misty rain
4. DRIVE
5. 愛言葉
6. TOKYO BE-BOP
7. READY SET GO!
8. セルリアン
9. ROCKSTAR ANTHEM
10. with you
11. ニブンノイチ
12. flower
BACK-ON 公式HP：www.back-on.com
BACK-ONが2021年2月17日に発売する15周年を記念したセルフカバーアルバム『FLIP SOUND』が、ロンドンのレーベルJPUより、2021年4月30日にリリースされることが決定した。