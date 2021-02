Perfumeあ～ちゃん 2月15日の誕生日に1年の目標を発表

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。放送当日に誕生日を迎えたあ~ちゃんが、この1年の目標を発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」2月15日(月)放送分)かしゆか:今日はなんと……! 2月15日は、あ~ちゃんのお誕生日~!! おめでとう!!!のっち:おめでとう~!!あ~ちゃん:ありがとうございます。のっち:じゃあ、この1年の何か目標的なものを発表してください!あ~ちゃん:はい!のっち:ちなみに、去年の目標は『うるおい』でした。自分の周りの人たちが笑顔になってくれることで、自分が本当に潤うって。達成、できたたよなぁ……。かしゆか:潤いました?あ~ちゃん:できてましたかね? 会う機会があんまりなかったっていうのはありましたけど、自分の周りの人たちがいちばん大事じゃけぇなぁ。それは願ってましたけどね。かしゆか・のっち:うんうん。あ~ちゃん:じゃあ、書けました!のっち:お願いします!あ~ちゃん:じゃん!(ひびく)!!のっち:お~! 漢字1個!あ~ちゃん:はい。去年の目標といっしょですけど……やっぱり自分が楽しくなることで、人が笑ってくれて自分が潤おって……だから自分を潤わせていかないと人に潤いをあげられないよね、っていうのは同じで。自分を大切にしたいなっていうのがあって。それは、自分の内から出るものが、人に何か良い影響を及ぼすのかなと思うんですね。だから自分自身に良い言葉を響かせて、それが習慣になったらいいなって思って。「自分なんて……」とか、「自分がまさかできるわけ……」とか、そういう言葉だけじゃなくて。「自分ならきっとできる」、「こうしたらできるんじゃないか?」とか、「こうしたら楽しいかもしれない!」とか、「自分にはこういうことが向いている!」とか……。自分に自信が持てるような、信じられるような言葉を自分に響かせていきたいなって。それが自分自身をまた作ることにもなるだろうし、2人にも喜んでもらえる何かに繋がったらいいなと思います。かしゆか:素敵。のっち:最近、ムードメーカーっていう単語をあんまり聞かなくなったけど、本当のムードメーカーのあるべき姿だよなぁ。ムードを作る人だから、暗いムードも作れるし、明るいムードも作れるし。自分の中の明るいものをみんなに響かせようとするのは、本当のムードメーカーだよな、って聞きながら思いました。かしゆか:うん。あ~ちゃん:お~、嬉しいです!のっち:じゃ、響かせてもらおっ。あ~ちゃん:あはははは!(笑)。あっ、響かせられ待ち?!のっち:うん。かしゆか:ありがとうございます~!あ~ちゃん:ちょっと、すぐできないかもしれないんですけど(笑)。心がけは今すぐ始まってますので……お願いしま~す(笑)。一同:(笑)のっち:改めて、おめでとう!かしゆか:おめでとう!あ~ちゃん:ありがとう~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★2/15(月)~2/19(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★