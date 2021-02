GENERATIONSの料理好き?! 片寄涼太＆関口メンディー＆中務裕太 得意料理は？

GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太さん、関口メンディーさん、中務裕太さんが、2月16日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。気分が晴れない日のエピソードや得意料理について語りました。この日は、2月10日リリースのニューシングルのタイトル「雨のち晴れ」にちなみ、『今の心の天気は曇り空』をテーマに放送。メンバーで番組パーソナリティのこもり教頭も加わり、さかた校長の質問に答えていきました。さかた校長:GENERATIONS先生は、「やる気がおきないなぁ」「モヤモヤするなぁ」みたいな日はあります?片寄涼太:全然ありますよ。仕事でうまくいかなかったりとか……日々反省ですから。「今日はうまくいかなかったなぁ」みたいは日はありますよ。さかた校長:メンディー先生は?関口メンディー:全然ありますね。リハーサル中に振りを間違えて怒られたり……。さかた校長:ダンスの先生から怒られるのですか?!関口:基本的には、(佐野)玲於とかにけっこう怒られるんですけど。中務裕太:それ、毎日ですやん。こもり教頭:(笑)。まぁ、メンバー同士のことですから!さかた校長:絆があってのことですよね(笑)。中務先生は?中務:僕もありますね。料理を作っていて焦げたときとか、曇りになりますね。さかた校長:ちょっと2人とは違うな……(笑)。こもり教頭:そうですね(笑)。最近、料理を始めたんですよね? 得意料理は何でしたっけ?中務:蛸と生姜の炊き込みご飯と、むね肉とアスパラのレモン炒めは得意です。さかた校長:レベル高すぎない?! めちゃくちゃおいしそうですけど、教頭は食べたことあるの?こもり教頭:ないんですよ。本当に最近すぎて。さかた校長:メンバーの方は?関口:でも生配信でいっしょにお料理したんですけど、裕太くんにレシピを教えてもらって作ったら本当においしかったです。さかた校長:料理名からしてもおいしそうですよね。片寄先生は?片寄:僕はちょこちょこっとやるくらいです。苦手なほうですね。さかた校長:僕は勝手に、料理が上手なイメージを持っていました。得意料理はあるんですか?片寄:この間、ホルモンとキャベツの味噌炒めみたいなものを……。さかた校長:えっ? みなさん上級者じゃない?!こもり教頭:そうなんですよね~。さかた校長:ホルモンとキャベツの味噌炒めはおいしそうだなぁ。片寄:おいしかったですよ。こもり教頭:みんなうまいんですよ。でも、献立に悩んだりしません?関口:めっちゃ迷う!こもり教頭:(関口は)ほぼ毎日自炊なんですよ。さかた校長:えっ!関口:おうち時間が増えてからですけどね。お料理本を買いたいなと思ったり……それがあるだけで悩まないですし。僕が作ったものを、参考にしてくれている人もいるみたいですよ。さかた校長:へぇー! ちなみに、得意料理は何ですか?関口:ハンバーグ……。さかた校長:もうお母さんじゃないですか!関口:コネコネしてますよ。こもり教頭:(笑)。さかた校長:教頭は? 料理は?こもり教頭:僕なんて、するわけないじゃないですか!さかた校長:まぁ、知った上で聞いたんだけど(笑)。こもり教頭:だって1年近くほとんど毎日、この時間いっしょにいるんですよ!関口:たしかにね。さかた校長:でもメンバーがこれだけ作っていたら、自分もやってみよう! ってならないの?こもり教頭:ならないですね~。さかた校長:じゃあ中務先生、ちょっと作ってあげてもらっても……?中務:作ってあげたいですね、隼ん家で。こもり教頭:すいません、大丈夫です。中務:なんでやねん!こもり教頭:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★2/15(月)~2/19(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★