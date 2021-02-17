東北楽天ゴールデンイーグルス、2020-2021年入退団選手・監督コーチ人事一覧

2020年から2021年にかけて東北楽天ゴールデンイーグルスで入退団が発表された選手、就任・退任・配置転換等が発表された首脳陣は以下の通り。（※は育成選手、臨時コーチは除く）











選手

入団

アダム・コンリー 投手

ブランドン・ディクソン 内野手

ルスネイ・カスティーヨ 外野手

早川隆久 投手

高田孝一 投手

藤井聖 投手

内間拓馬 投手

入江大樹 内野手

内星龍 投手

※石田駿 投手



退団

久保裕也 投手

青山浩二 投手

渡辺直人 内野手

J.T.シャギワ 投手

D.J.ジョンソン 投手

近藤弘樹 投手

熊原健人 投手

由規 投手

山下斐紹 捕手

ステフェン・ロメロ 外野手

ジャバリ・ブラッシュ 外野手

ルシアノ・フェルナンド 外野手

※木村敏靖 投手

※南要輔 内野手

※松本京志郎 内野手

※中村和希 外野手

※耀飛 外野手





監督・コーチ

就任

石井一久（監督）

岡田幸文（一軍外野守備走塁コーチ）

久保裕也（二軍投手コーチ）



配置転換

三木肇（監督→二軍監督）

真喜志康永（育成総合コーチ→一軍ヘッドコーチ）

石井貴（二軍投手コーチ→一軍投手コーチ）

奈良原浩（二軍監督→一軍内野守備走塁コーチ）

今江敏晃（育成コーチ→二軍打撃コーチ）

塩川達也（一軍内野守備走塁コーチ→二軍内野守備走塁コーチ）

垣内哲也（二軍打撃コーチ→育成打撃コーチ）

永井怜（育成コーチ→育成投手コーチ）

酒井忠晴（二軍内野守備バントコーチ→育成守備走塁コーチ）

野村克則（一軍作戦コーチ→育成捕手コーチ）



変更

渡辺直人（選手兼一軍打撃コーチ→一軍打撃コーチ）



退任

伊藤智仁（一軍投手コーチ）

笘篠誠治（一軍外野守備走塁コーチ）

