3月8日(月)にスペースシャワーTVで生放送される「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021」授賞式のゲストアーティストが発表された。

「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS」は、スペースシャワーTVが独自の視点で1年間の音楽シーンを総括し、さまざまな音楽コンテンツで功績を上げたアーティストやクリエイターを表彰するアワード。授賞式にはノミネートアーティストからあいみょん、Official髭男dism、藤井風、マカロニえんぴつ、MAN WITH A MISSIONの登壇が決定した。

なお授賞式当日はライブパフォーマンスは行われず、後日受賞アーティスト数組による「AFTER LIVE SHOW」の開催が予定されている。視聴者投票によって決定する賞「PEOPLE'S CHOICE」の投票は2月28日まで公式サイトで受付中。

SPACE SHOWER TV 30TH ANNIVERSARY SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020

2021年3月8日(月)

<出演者>

MC:いとうせいこう / ハマ・オカモト(OKAMOTO'S)/ emma

ゲスト:あいみょん / Official髭男dism / 藤井風 / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION / and more

(※無観客開催)