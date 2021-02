大滝詠一『ロンバケ』発売40周年記念、超レアなプロモーション用カセット復刻

大滝詠一が1981年3月21日に発表したアルバム『A LONG VACATION』の発売40周年記念『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』が2021年3月21日にリリースされる。同作の発売を記念し、『ロンバケ』発売当時、店頭プロモーション用に作成されたカセットテープ『HOME GROWN PARTY Vol.3』のプレゼントキャンペーンが発表された。



詳細は『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』のVOX、通常盤CD、レコードそれぞれの商品に封入される応募券で応募すると、『ロンバケ』発売当時、店頭プロモーション用に作成されたカセットテープ『HOME GROWN PARTY Vol.3』、そのSide-A復刻版を400名にプレゼント。本カセットは、大滝詠一の楽曲が完全な形で引き立つように、小林克也が制作とナレーションを担当。絶妙に計算して、編集されたオリジナル音源となっている。今回『A LONG VACATION VOX』のCD Disc-4にも収録されるが、カセット本体は現在、非常に入手困難なアイテム。



さらには、大滝詠一並びにアルバム『A LONG VACATION』と縁のある4人のイラストレーター、漫画家による『ロンバケ』発売40周年記念コラボレーション・ポスター4種と、今作『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』版ポスターがセットの5枚組ポスターセットが、抽選で400名にプレゼントされる。また、雑誌『PEN』の3月15日発売号では、完全保存版「大滝詠一に恋をして。」という巻頭特集の掲載が発表された。





「大滝詠一『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』プレゼントキャンペーン」



https://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/info/526845



大滝詠一

『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』



発売日:2021年3月21日(日)

【完全生産限定盤VOX】

『A LONG VACATION VOX』

(4CD+Blu-ray+アナログレコード[2枚組]+カセットテープ+豪華ブックレット+復刻イラストブック+ナイアガラ福袋)

品番:SRCL-12000~12008

価格:23000円(税込)

Disc-1『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』

(新たなマスターテープからリマスターされた2021年版最新音源を使用)

収録曲

1. 君は天然色

2. Velvet Motel

3. カナリア諸島にて

4. Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

5. 我が心のピンボール

6. 雨のウェンズデイ

7. スピーチ・バルーン

8. 恋するカレン

9. FUN×4

10. さらばシベリア鉄道

Disc-2 『Road to A LONG VACATION』

(大滝詠一お得意のDJスタイルによる貴重音源満載の『A LONG VACATION』誕生秘話)

Disc-3 『A LONG VACATION SESSIONS』

(初公開となるアルバムレコーディング時の貴重な未発表音源を収録)

Disc-4 『A LONG VACATION RARITIES』

(名盤『ロンバケ』周辺の蔵出し音源をコンパイルした作品集)

Blu-ray Disc(オーディオ)

『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』

(5.1chサラウンド音源)

1)君は天然色

2)Velvet Motel

3)カナリア諸島にて

4)Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

5)我が心のピンボール

6)雨のウェンズデイ

7)スピーチ・バルーン

8)恋するカレン

9)FUN×4

10)さらばシベリア鉄道



『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』

(ハイレゾリマスタリング音源)



収録曲

1. 君は天然色

2. Velvet Motel

3. カナリア諸島にて

4. Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

5. 我が心のピンボール

6. 雨のウェンズデイ

7. スピーチ・バルーン

8. 恋するカレン

9. FUN×4

10. さらばシベリア鉄道



『Sing A LONG VACATION + Fiord 7』

(ハイレゾリマスタリング音源)



収録曲

1. 君は天然色

2. Velvet Motel

3. カナリア諸島にて

4. Pap-Pi-Doo-Bi-Doo-Ba物語

5. 我が心のピンボール

6. 雨のウェンズデイ

7. スピーチ・バルーン

8. 恋するカレン

9. FUN×4

10. 哀愁のさらばシベリア鉄道 Organ Ver.

11. 哀愁のさらばシベリア鉄道 Guitar Ver.

12. 恋するカレン(モノラル)※

13. 哀愁のさらばシベリア鉄道 Organ Ver.(モノラル)

14. 哀愁のさらばシベリア鉄道 Guitar Ver.(モノラル)



『A LONG VACATION TRACKS and More』

(ハイレゾリマスタリング音源)



収録曲

1. 君は天然色 [LP Ver.](TRACK)※

2. Velvet Motel(TRACK)

3. カナリア諸島にて [with Chorus](TRACK)※

4. Pap-Pi-Doo-Bi-Doo-Ba物語(TRACK)

5. 我が心のピンボール(TRACK)

6. 雨のウェンズデイ(TRACK)

7. スピーチ・バルーン(TRACK)

8. 恋するカレン(TRACK)

9. FUN×4(TRACK)

10. さらばシベリア鉄道(TRACK)

11. 君は天然色 [Single Ver.](TRACK)

12. カナリア諸島にて(TRACK)

13. FUN×4 [without Chorus](TRACK)※

※は今まで正規リリースされていないプロダクツを含む未発表音源。



アナログレコード『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』



(国内最高峰のSony Music Studios Tokyoによる2021年版最新カッティング。重量盤12インチ、VOXのみ2枚組高音質仕様)





カセットテープ『A LONG VACATION Anniversary 40th Edition』

(2021年版最新リマスター音源を使用)



豪華ブックレット

大滝詠一ロングインタビュー原稿、柿崎景二氏による「君は天然色」マスタリングレベル考察論文、ロンバケ関連グッズ、直筆の譜面、歌詞などの貴重な写真で構成された60Pを超えるブックレット



復刻版『A LONG VACATION イラストブック』



(アルバム誕生の大きなきっかけとなった、1979年CBS・ソニー出版より発行された大瀧詠一 (著) / 永井博 (イラスト)による「A LONG VACATION artback」を完全復刻)



「ナイアガラ福袋」



(アルバム発売告知ポスター(A2サイズ・ヴァージョン)、アルバム『A LONG VACATION』ジャケットデザイン+シングル盤「君は天然色」のイラスト+シングル盤「さらばシベリア鉄道」のイラストを使用した絵葉書セット(3枚組)、アルバム発売記念ステッカー(絵葉書サイズ)、業界向けカラー版プレスシート(三つ折り)という、1981年の「ロンバケ」発売時にプロモーション用として制作された貴重なアイテムの数々を忠実に復刻して封入)

同梱特典

(アルバムジャケットデザインの大型缶バッチ(53mm×53mm))





CD『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』



[CD2枚組]

品番:SRCL-12010~12011

価格:2500円(税込)

Disc-1 『A LONG VACATION Anniversary 40th Edition』

(新たなマスターテープからリマスターされた2021年版最新音源を使用)

収録曲

1. 君は天然色

2. Velvet Motel

3. カナリア諸島にて

4. Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

5. 我が心のピンボール

6. 雨のウェンズデイ

7. スピーチ・バルーン

8. 恋するカレン

9. FUN×4

10. さらばシベリア鉄道

Disc-2 『Road to A LONG VACATION』

(大滝詠一お得意のDJスタイルによる貴重音源満載の『A LONG VACATION』誕生秘話

※『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』(CD2枚組)

予約・購入者特典:「特製ポストカード」

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。

【対象店舗】

Sony Music Shop

タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)

HMV全店(HMV&BOOKS online含む)

TSUTAYA RECORDS(TSUTAYAオンライン含む/一部店舗除く)

WonderGOO/新星堂全店(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

山野楽器CD/DVD取扱い店舗およびオンラインショップ

楽天ブックス(ECサイト)

大滝詠一 応援店 (応援店リストは追って発表いたします)

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。





完全生産限定盤アナログ『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』



アナログレコード[1枚組]

品番:SRJL-1234

価格:3500円(税込)

重量盤12インチ33回転『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』

(メトロポリス・マスタリングのティム・ヤングによる2021年版最新カッティング)

収録曲

Side-A

1. 君は天然色

2. Velvet Motel

3. カナリア諸島にて

4. Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

5. 我が心のピンボール

Side-B

1. 雨のウェンズデイ

2. スピーチ・バルーン

3. 恋するカレン

4. FUN×4

5. さらばシベリア鉄道

予約・購入者特典:「特製ポストカード」

【対象店舗】

Sony Music Shop

タワーレコード全店(オンライン含む / 一部店舗除く)

HMV全店(HMV&BOOKS online含む)

TSUTAYA RECORDS(TSUTAYAオンライン含む / 一部店舗除く)

WonderGOO / 新星堂全店(一部店舖除く)および新星堂WonderGOOオンライン

山野楽器CD/DVD取扱い店舗およびオンラインショップ

楽天ブックス(ECサイト)。

大滝詠一 応援店 (応援店リストは追って発表いたします)

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。



NIAGARA公式サイト:http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/