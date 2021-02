WANDS、配信ライブを収録した第5期初の映像作品リリース

WANDSが、2021年4月7日に映像作品『WANDS Streaming Live ~BURN THE SECRET~』をリリースする。



本作は、2020年11月1日に開催された配信ライブ「Streaming Live 〜BURN THE SECRET〜」の様子を特別編集したもので、過去の名曲から第5期の最新アルバム『BURN THE SECRET』収録曲まで幅広く披露されている。加えて、特典映像として未公開ライブ映像「恋せよ乙女」、「Brand New Love」の2曲とドキュメント映像も収録されている。



<リリース情報>







WANDS

LIVE Blu-ray『WANDS Streaming Live ~BURN THE SECRET~』



発売日:2021年4月7日(水)

価格:4000円(税抜)

=収録曲=

1. David Bowieのように

2. 真っ赤なLip

3. Just a Lonely Boy【WANDS 第5期 ver.】

4. 賞味期限切れ I love you

5. 時の扉【WANDS 第5期 ver.】

6. もっと強く抱きしめたなら【WANDS 第5期 ver.】

7. 世界中の誰よりきっと【WANDS 第5期 ver.】

8. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に

9. 明日もし君が壊れても【WANDS 第5期 ver.】

10. アイリメンバー U

11. Secret Night ~ Its My Treat ~【WANDS 第5期 ver.】

12. Burning Free

13. 星のない空の下で

14. 天使になんてなれなかった

15. Jumpin Jack Boy

16. 世界が終るまでは…

【特典映像】

17. 恋せよ乙女

18. Brand New Love

Document Movie



WANDS Official Website:https://wands-official.jp/