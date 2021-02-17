WANDS、配信ライブを収録した第5期初の映像作品リリース

WANDSが、2021年4月7日に映像作品『WANDS Streaming Live ～BURN THE SECRET～』をリリースする。
本作は、2020年11月1日に開催された配信ライブ「Streaming Live 〜BURN THE SECRET〜」の様子を特別編集したもので、過去の名曲から第5期の最新アルバム『BURN THE SECRET』収録曲まで幅広く披露されている。加えて、特典映像として未公開ライブ映像「恋せよ乙女」、「Brand New Love」の2曲とドキュメント映像も収録されている。
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＜リリース情報＞
WANDS
LIVE Blu-ray『WANDS Streaming Live ～BURN THE SECRET～』
発売日：2021年4月7日（水）
価格：4000円（税抜）
＝収録曲＝
1. David Bowieのように
2. 真っ赤なLip
3. Just a Lonely Boy【WANDS 第5期 ver.】
4. 賞味期限切れ I love you
5. 時の扉【WANDS 第5期 ver.】
6. もっと強く抱きしめたなら【WANDS 第5期 ver.】
7. 世界中の誰よりきっと【WANDS 第5期 ver.】
8. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に
9. 明日もし君が壊れても【WANDS 第5期 ver.】
10. アイリメンバー U
11. Secret Night ～ Its My Treat ～【WANDS 第5期 ver.】
12. Burning Free
13. 星のない空の下で
14. 天使になんてなれなかった
15. Jumpin Jack Boy
16. 世界が終るまでは…
【特典映像】
17. 恋せよ乙女
18. Brand New Love
Document Movie
WANDS Official Website：https://wands-official.jp/
WANDSが、2021年4月7日に映像作品『WANDS Streaming Live ～BURN THE SECRET～』をリリースする。