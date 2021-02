バットマン＆ロビン、ホットトイズよりリリース決定!!

ホットトイズの「ムービー・マスターピース」シリーズにて、『バットマン フォーエヴァー』バットマン(ソナー・スーツ版)、ロビンの2体が発表された。ヴァル・キルマーが演じるバットマン、クリス・オドネルが演じるロビンの、貴重な立体化が実現したアイテムをチェックしよう!



◆ムービー・マスターピース/『バットマン フォーエヴァー』:1/6スケールフィギュア バットマン(ソナー・スーツ版)

最終決戦仕様のソナー・スーツを身につけた、フォーエヴァー版バットマンがついに立体化!

『バットマン フォーエヴァー』に登場する、ソナー・スーツを着用したバットマンが、全高約32cm、30カ所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化された。



新規造形のヘッドは、視線による表情を演出できる眼球可動ギミックを搭載。

皺や皮膚の質感を再現するため、ひとつひとつハンドペイントで塗装が施されている。

さらに、付属の眼部パーツを取り付けることで、ソナーモードを発動した状態を再現できる。



劇中の最終決戦で身につけたコスチュームは、新規で開発。

細かな模様が特徴的な漆黒のスーツ、ゴールドのエンブレムが入ったユーティリティ・ベルト、布を使用したケープなど、ディテールや素材にこだわり抜き、質感に至るまで精巧な仕上がりだ。



武器として、水中用スラスター、劇中同様に折りたためるソニック・バットラング、前腕に装着可能なバットラング発射装置、バットクランプ発射装置が付属。

豊富な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、さまざまなアクションシーンを楽しむことが可能だ。

付属する台座は、映画のロゴマークがあしらわれた特別仕様となっている。



発売は2022年9月を予定しており、価格は通常3万8000円(税込)、トイサピエンス予約価格は3万2300円(税込)となっている。



>>>豊富な差し替えパーツやポージングを見る



BATMAN FOREVER and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & © WBEI. (s21)

(C) HOT TOYS JAPAN CO., INC.







◆ムービー・マスターピース/ 『バットマン フォーエヴァー』:1/6スケールフィギュア ロビン

家族を奪った宿敵に立ち向かう、若き相棒ロビンも立体化!

『バットマン フォーエヴァー』に登場するロビンが、全高約30cm、30カ所以上が可動する

ハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。

新規造形のヘッドは、皮膚の質感や皺、髪型等を再現するため、ひとつひとつハンドペイントによる塗装が施されている。



新たに開発したコスチュームは、胸元に「R」マークが入ったメタリックなレッドとグリーンのスーツ、ゴールドのベルト、襟付きのケープなど、ディテールや素材にこだわり抜き、質感に至るまでハイクオリティに仕上げられている。

多彩な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、さまざまなアクションシーンを楽しむことが可能だ。

こちらの付属する台座も、映画のロゴマークがあしらわれた特別仕様となっている。



発売は2022年9月を予定しており、価格は通常3万8000円(税込)、トイサピエンス予約価格は3万2300円(税込)となっている。





どちらのアイテムも、ホットトイズならではの迫力とハイクオリティな造形。

ぜひ手にとってその目で確かめていただきたい。



BATMAN FOREVER and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & © WBEI. (s21)

(C) HOT TOYS JAPAN CO., INC.