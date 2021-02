sumika「相手も気づいているかも」片思い中の10代にエール

sumikaがTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に登場。1月15日(月)から18日(木)の4日間、番組内のコーナー「sumika LOCKS!」のパーソナリティを担当します。初日の放送では、片思い中だというリスナーのメッセージを紹介しエールを送りました。【私には、最近好きになった男の子がいます。音楽という共通の趣味について語り合えるのはその子だけで、一緒にいると面白くて楽しいです。なのに、なぜかいつもは、その子に好きという気持ちがバレないように、少しドライめに接してしまいます。誰にも言えていないのですが、本当はその子のことが大好きです!】(14歳女性)小川貴之(Key./Cho.):いいねいいね、最高だ!荒井智之(Dr./Cho.):恋しちゃってるじゃん、もう~。黒田隼之介(Gt./Cho.):キュンキュンのキュンですよ!片岡健太(Vo./Gt.):ドライにしちゃうんだね~。荒井:女の子もこういうのあるんだね。男の子が気になる女の子に、ちょっと意地悪しちゃったりとかそっけなくしちゃうとかはよく聞くけど。片岡:うん。小学校のとき、俺そうだったもん。荒井:お! 経験者!片岡:ツンツンしてた! 好きなのに!小川:ツンツン健ちゃん!片岡:好きなのに、鉛筆の後ろ側にある消しゴムとかでツンツンしてた(笑)。小川:いいね~。片岡:ウソウソウソ……(笑)。小川:「あいつのこと好きなんだろ?」とか言われても、「別にそんな、好きじゃねぇんだよ……ごにょごにょ」っていう感じのね(笑)。荒井:言えてないんだよね、口が回ってないんだよ(笑)。片岡:そうそう、口がなんか脱臼してたよね(笑)。荒井:でもそういうのって、周りから見てると大抵バレちゃったりしてるからね。黒田:バレてるでしょう! その相手の男の子も気づいてるかもしれないし、それが不器用で可愛いな、って好感度が上がってる可能性もありますもんね。荒井:いやぁ、それいいなぁ。黒田:すいません、私の好みが出てしまいました(笑)。小川:出たね、完全に出たよ。荒井:願望が(笑)。片岡:こうやってね、ちょっとためになれない話しかできないという(笑)。でも応援しております!荒井:伝えてほしいね。小川・黒田:応援してます!1月16日(火)の放送では、3月3日(水)リリースのニューアルバム『AMUSIC』に収録される「アルル」のフルサイズを初オンエア! お楽しみに。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★2/15(月)~2/19(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★