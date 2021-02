「歌い手は誰が好き？」「好きな漫画は？」10代がAdoにあれこれ質問！

Adoさんが、2月15日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。「歌い手は誰が好き?」「好きな漫画は?」などリスナーの質問に回答しました。Ado:いっぱいいますが、やっぱり……まふまふさん、そらるさん、Eveさんが好きです。さかた校長:いつごろから聴き始めたんですか?Ado:小学5、6年生ぐらいのときですね。さかた校長:出会ったきっかけは?Ado:小学校1年生のころからボカロを聴いていたんです。歌い手さんってボカロの曲をカバーするじゃないですか。それでボカロから入って、歌い手というものを知って、のめり込んでいきました。Ado:歌い手さんに出会った小学校5、6年生のときに、どんどん聴いていくうちに「おもしろそうだなぁ」って思ったんです。当時は歌い手さんって今よりも顔を出す人が少なくて、容姿を出さずに自分の歌を届けていたので、「これなら私もできるかもしれない」と思ったんです。そこから自分も歌い手を目指すようになりました。さかた校長:このまふまふさんの楽曲に、影響を受けられたそうですが?Ado:そうですね。曲もそうなんですけど、まふまふさん自身にも憧れを抱いていて……。私が初めて観に行ったライブが、まふまふさんのZepp DiverCity (TOKYO)で行われた『ひきこもりでもLIVEがしたい!』というライブなんです。この曲は、たしかそのライブの2曲目に歌われたんです。さかた校長:うん。Ado:1曲目は白い布がかけられている状態のまま歌って、2曲目の「ベルセルク」がかかった瞬間にその幕が落ちて、まふまふさんの姿が初めて見えたんです。「本当に実在する!」って思って感激したんですけど、そのときのドキドキとかワクワクもあって印象強い曲です。さかた校長:今聴いている生徒たちも、Ado先生の声を聴いて「実在するんや!」と衝撃を受けているでしょうね。歌い手を目指す! という気持ちになった生徒もいると思いますよ。Ado:いやぁ、嬉しいですね。Ado:これは……ご飯派ですね(笑)。ご飯が好きです。さかた校長:もうちょっと聞いてみようかな……朝のおかずでグっとするのは何ですか?Ado:おかずかぁ……目玉焼き(笑)。さかた校長:けっこうスタンダードですね(笑)。Ado:いちばん……えぇ~……!?こもり教頭:そもそも、漫画は好きなんですか?Ado:最近、漫画に手を出したんですけど……いちばんはふたつあって。『チェンソーマン』と『推しの子』が好きです。さかた校長:お~! バトル系とかが好きなんですか?Ado:なんか……好きなんですよね。Ado:深夜の3時とか……。夜更かしです(笑)。さかた校長:その時間まで何をしてるんですか? 漫画を読んだり?Ado:漫画も読みますけど、ネットフリックスとか……映画とかドラマとか見ちゃって、気づいたらこんな時間! みたいな。さかた校長:それで何時に起きるんですか?Ado:11時とか12時とかですね。Ado:最近変わったこと……個人的なことなんですけど、整理整頓ができるようになりました。さかた校長:いままでは、散らかり放題だったんですか?Ado:散らし放題でした(笑)。こもり教頭:散らし放題って、パンチワードだな(笑)。さかた校長:それが片づけられるようになったんですね?Ado:そうですね。「ここに鍵を入れて、ここに小物入れて」みたいな(笑)。さかた校長:これはいいですね。Ado:“言葉”でいいのかわからないですけど……青いバラの花言葉ってもともとは「不可能」だったんです。でも青いバラを作ることに成功したのをきっかけに「夢かなう」に……。さかた校長:うわ!Ado:それを知って感激しましたね。さかた校長:ロマンチックすぎる……! しびれました。Ado:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★2/15(月)~2/19(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★