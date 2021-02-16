埼玉西武ライオンズ、2020-2021年入退団選手・監督コーチ人事一覧

2020年から2021年にかけて埼玉西武ライオンズで入退団が発表された選手、就任・退任・配置転換等が発表された首脳陣は以下の通り。（※は育成選手、臨時コーチは除く）













選手

入団

吉川光夫 投手

マット・ダーモディ 投手

渡部健人 内野手

佐々木健 投手

山村崇嘉 内野手

若林楽人 外野手

大曲錬 投手

タイシンガーブランドン大河 内野手

仲三河優太 外野手

※赤上優人 投手

※長谷川信哉 外野手

※宮本ジョセフ拳 外野手

※豆田泰志 投手

※水上由伸 投手



退団

髙橋朋己 投手

ショーン・ノリン 投手

相内誠 投手

藤田航生 投手

野田昇吾 投手

國場翼 投手

水口大地 内野手

永江恭平 内野手

森越祐人 内野手





監督・コーチ

続投

辻発彦（監督）



就任

大石達也（二軍投手コーチ）

高山久（二軍打撃コーチ）

鬼﨑裕司（二軍内野守備・走塁コーチ）



配置転換

野田浩輔（二軍バッテリーコーチ→バッテリーコーチ）

佐藤友亮（二軍外野守備・走塁コーチ→二軍野手総合兼外野守備・走塁コーチ）

上本達之（二軍育成コーチ→二軍打撃コーチ）

秋元宏作（バッテリーコーチ→二軍バッテリーコーチ）

嶋重宣（二軍打撃コーチ→三軍野手コーチ）



異動

高木浩之（二軍内野守備・走塁コーチ→球団スタッフ）



退任

許銘傑（二軍投手コーチ）

平尾博嗣（二軍打撃コーチ）