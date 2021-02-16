ジャニーズWESTの全国ツアー「ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW」が4月から6月にかけて開催される。
このツアーはジャニーズWESTが3月17日にリリースする7thアルバム「rainboW」を携えて行うもの。4月3日の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナから6月20日の熊本・グランメッセ熊本まで全7カ所24公演が予定されている。
ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW
2021年4月3日（土）北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
START 18:00
2021年4月4日（日）北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
［1回目］START 12:00
［2回目］START 17:30
2021年4月10日（土）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
START 18:00
2021年4月11日（日）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
［1回目］START 12:00
［2回目］START 17:30
2021年4月28日（水）愛知県 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
［1回目］START 12:00
［2回目］START 17:30
2021年4月29日（木・祝）愛知県 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
START 18:00
2021年5月2日（日）大阪府 大阪城ホール
START 17:30
2021年5月3日（月・祝）大阪府 大阪城ホール
［1回目］START 12:00
［2回目］START 17:30
2021年5月4日（火・祝）大阪府 大阪城ホール
START 17:30
2021年5月5日（水・祝）大阪府 大阪城ホール
［1回目］START 12:00
［2回目］START 17:30
2021年5月8日（土）新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
START 18:00
2021年5月9日（日）新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
［1回目］START 12:00
［2回目］START 17:30
2021年5月29日（土）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
START 18:00
2021年5月30日（日）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
［1回目］START 12:00
［2回目］START 18:00
2021年6月19日（土）熊本県 グランメッセ熊本
START 18:00
2021年6月20日（日）熊本県 グランメッセ熊本
［1回目］START 12:00
［2回目］START 17:30