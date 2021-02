ファーファーアウトのイメージイラストと、横軸に太陽からの距離(AU:天文単位)を取った、惑星や準惑星、ファーアウトやファーファーアウトの距離。40天文単位手前に冥王星(Pluto)があり(太陽からの平均距離でプロット)、ファーファーアウトに比べたらとても太陽に近く見えてしまう (c)Roberto Molar Candanosa, Scott S. Sheppard from Carnegie Institution for Science, and Brooks Bays from University of Hawaiʻi (出所:ハワイ大学Webサイト)