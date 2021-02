幻想的なショット！ロータス・エヴァイヤをロックダウン中にロンドンで撮影

フルエレクトリックハイパーカーのロータス・エヴァイヤは、権威あるInternational Design Awards(IDA)で認められ、「Product Design of the Year」カテゴリーを受賞した。それを祝うため、ロックダウン中にロンドンの路上で撮影をおこない、その画像を公開した。



IDAは、2007年に一流の国際的なデザイナーや起業家のグループによって設立され、真にグローバルなプロファイルを持っている。彼らはスマートで持続可能なデザインを称え、新しい才能を発見しながら創造性を促進する。



【美しいデザインのエヴァイヤ】(写真3点)



80カ国以上からの応募作品は、様々なデザイン分野を代表する審査員によって審査された。「Product Design of the Year」に選出されたエヴァイヤについて、審査員は受賞理由を以下のように説明している。



「ロータス エヴァヤは、並外れた空力美学を具現化しながら、持続可能な未来への道も開きます。その魅惑的なスタイルは、エヴァイヤを世界で最もプレミアムな持続可能な車として推しあげます」



ロータスのデザインディレクターであるラッセル・カーは、次のように述べている。「ロータスがこの賞を受賞できて光栄です。 エヴァイヤはロータスにとって非常に重要な車です。それは私たちの革新的な過去にインスパイアされ、私たちの野心的でエキサイティングな未来への意図の表明です」