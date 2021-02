『新テニ』【氷帝vs立海】U-NEXTで配信開始！コメント到着

U-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2021年2月13日(土)より『新テニスの王子様 氷帝 vs 立海 Game of Future』の独占配信を開始した。配信開始に際し、原作者・許斐剛をはじめ制作スタッフからコメントが到着した。



2001年よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で大人気連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化する他、イベント開催や劇場版の公開等を展開し、⻑年にわたり多くのファンに支持され続け、2021年にはついに20周年を迎える。



この度公開された『新テニスの王子様 氷帝 vs 立海 Game of Future』は、漫画『テニスの王子様』でも描かれることがなかった夢の対戦が実現するとして注目が集まる、許斐先生マッチメイク完全監修アニメオリジナルストーリー。劇場作品ではなく配信作品として公開することで、全国のファンが自宅で安心して視聴できる形となる。

<前篇>が2月13日(土)より配信開始、さらに<後篇>も4月17日(土)より独占配信予定だ。



配信開始に際して、原作者・許斐剛をはじめ、監督の川口敬一郎、脚本を手がけた広田光毅ら制作陣から、本作の見どころなどを語ったコメントが到着。



原作:許斐剛先生は「マッチメイクの監修にあたり、読んでくださる皆さんに喜んでもらえるような展開を考えながらも、順当すぎても面白くないと思い、サプライズも盛り込んでいます。シナリオができたときには「これ、すごい面白いぞ」と手応えを感じたので、一人でも多くの方に観ていただきたいです。そして『テニプリ』を一度でも観てくださった方には絶対に観ていただきたい作品になっています。」とコメントを寄せている。



