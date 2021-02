セガトイズ次世代アクションホビー『チェインレンサー』今春登場！

2009年に世界で大ヒットした ”爆丸” の意志を継ぐ、次世代アクションホビー『チェインレンサー』を、セガトイズが新たに開発し今春発売することが発表された。



「爆丸」は瞬間変形するアクションフィギュアとカードゲームを融合させた画期的なバトルホビーとして、日本やアメリカをはじめとする世界80カ国以上で大ヒットを記録し、一大ブームを築いたアクションホビーだ。



「爆丸」が2006年に誕生し15年の年月が経った2021年、アクションホビーとしての意志を継ぐ、次世代のホビー『チェインレンサー』として、今まで体験したことのないエンタテインメントが今春新生する。



それにともない、最新の情報をお知らせする『チェインレンサー』公式Twitter開設。ユーザと双方向のコミュニケーションを図る施策として、『チェインレンサー』公式Twitterを開設、最新・限定情報等の発信を行っていくとのこと。



新たなホビーの誕生を、その目で確かめよう!



