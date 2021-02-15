千葉ロッテマリーンズ、2020-2021年入退団選手・監督コーチ人事一覧

2020年から2021年にかけて千葉ロッテマリーンズで入退団が発表された選手、就任・退任・配置転換等が発表された首脳陣は以下の通り。（※は育成選手、臨時コーチは除く）













選手

入団

アデイニー・エチェバリア 内野手

※ホルヘ・ペラルタ 内野手

※サンディ・サントス 外野手

鈴木昭汰 投手

中森俊介 投手

小川龍成 内野手

河村説人 投手

西川僚祐 外野手

※谷川唯人 捕手

※小沼健太 投手

※山本大斗 外野手

※佐藤奨真 投手



退団

大谷智久 投手

細川亨 捕手

チェン・ウェイン 投手

チェン・グァンユウ 投手

内竜也 投手

渡邉啓太 投手

細谷圭 内野手

三家和真 外野手

※鎌田光津希 投手





監督・コーチ

就任

森脇浩司（一軍野手総合兼内野守備コーチ）

大谷智久（育成投手コーチ）



配置転換

今岡真訪（二軍監督→ヘッドコーチ）

鳥越裕介（ヘッド兼内野守備コーチ→二軍監督）

堀幸一（二軍打撃コーチ→育成総合兼育成打撃コーチ）

小坂誠（育成コーチ兼走塁コーチ→育成守備・走塁コーチ）

