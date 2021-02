折坂悠太、新曲「鶫（つぐみ）」がドラマ挿入歌に＆ミニ・アルバム詳細発表

折坂悠太の新曲「鶫(つぐみ)」が、ドラマ『監察医 朝顔』2021年2月15日放送、第14話の挿入歌に決定した。



今作のタイトルは、同ドラマの主人公・万木朝顔(まき・あさがお/上野樹里)の一人娘・つぐみ(加藤柚凪)の名前からとっている。「ほらね ごらんよ 夜が明ける」という歌詞からは、あらゆる災厄からの夜明けを願った歌であると同時に、親から娘へと、新たな世代へ希望のバトンを繋ぐことを表現。また、2021年3月10日にリリースする新作ミニ・アルバム『朝顔』の作品内容も発表された。同ドラマ主題歌「朝顔」、挿入歌「鶫(つぐみ)」ほか、アップリフティングな新曲「針の穴」、沖縄民謡「安里屋ユンタ」のカバー。そして、今作の全体を司るインスト曲「のこされた者のワルツ」含む全5曲を収録。アートワークの版画は韓国のシンガー・ソングライター、イ・ランの作品を多く手がけている廣川毅。デザインはSTUDIO VOICEや五木田智央展覧会のアート・ディレクション等を手がけている鈴木聖が担当している。



さらに、初回盤には、2020年12月31日に「FUJI ROCK FESTIVAL21」へのキックオフとして生配信されたライブ映像「KEEP ON FUJI ROCKIN II ~On The Road To Naeba 2021~/折坂悠太(重奏)」の模様をDVDにて全編ノーカット、全9曲を収録。折坂としては初のライブ映像作品となる。それに伴い、前作アルバム『平成』より「坂道」のライヴ映像を公開した。







・折坂悠太 コメント

楽曲「朝顔」の中でくりかえされる「願う」という言葉は、私が歌うことの本質です。その本質に忠実な歌を5曲おさめました。夜明けを待つ人の元へ、このCDがとどきますように。





<リリース情報>







折坂悠太

ミニ・アルバム『朝顔』



発売日:2021年3月10日(水)

発売元:ORISAKAYUTA / Less+ Project.

販売元:Amuse

https://Orisaka-Yuta.lnk.to/asagaoCD

●初回盤(CD+DVD)

品番:ORSK-013

価格:3850 円(税込)

●通常盤(CDのみ)

品番:ORSK-014

価格:1650 円(税込)

収録曲(初回・通常共通):

1. 朝顔(フジテレビ系月曜9時枠ドラマ『監察医 朝顔』主題歌)

2. 針の穴

3. 安里屋ユンタ

4. のこされた者のワルツ

5. 鶫(つぐみ)(フジテレビ系月曜9時枠ドラマ『監察医 朝顔』挿入歌)

■初回盤限定 ・紙ジャケット仕様 ・DVD 収録内容

今年開催予定の「FUJI ROCK FESTIVAL21」に向けたキックオフ・イベントとして、2020年12月31日に行われ た配信ライブ「KEEP ON FUJI ROCKIN II ~On The Road To Naeba 2021~/折坂悠太(重奏)」の模様を全編ノーカットで収録(収録分数:約50分予定)

収録予定:

1. みーちゃん

2. 悪魔(新曲)

3. 坂道

4. 朝顔

5. 心(新曲)

6. トーチ

7. 炎(新曲)

8. 春

9. 芍薬

■先着購入特典

「asagao_demo_0530」楽曲「朝顔」のベースとなった、歌詞もメロディーも異なる貴重な楽曲音源。

※特典は外付けとなります。

※商品仕様、収録内容は予告なく変更になる場合がございます。



折坂悠太 うえぶ:https://orisakayuta.jp/