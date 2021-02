PEDRO、日本武道館公演より「東京」映像公開＆8都市9会場を巡る全国ツアーも

PEDROが、2021年2月13日に、日本武道館で行った単独公演「生活と記憶」より「東京」のライブ映像を公開した。







本映像は「東京」のMVと連動するようなステージの映像演出もあり、当日足を運んだ人も運ばなかった人もライヴの臨場感を味わえる内容となっている。また、2021年8月から全国8都市9会場を回る全国ツアー「SENTIMENTAL POOLSIDE TOUR」が決定。2月13日21時より、PEDROファンクラブでチケットの先行受付を開始している。



<イベント情報>



PEDRO

「SENTIMENTAL POOLSIDE TOUR」



2021年8月11日(水)東京・STUDIO COAST

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2021年8月17日(火)北海道・PENNY LANE24

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2021年8月24日(火)福岡・DRUM LOGOS

時間OPEN 18:00 / START 19:00

2021年8月26日(木)宮城・仙台Rensa

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2021年9月1日(水)大阪・なんばHatch

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2021年9月2日(木)愛知・名古屋 ダイアモンドホー

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2021年9月5日(日)新潟・NIIGATA LOTS

時間:OPEN 16:30 / START 17:30

2021年9月7日(火)東京・Zepp DiverCity

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

2021年9月10日(金)沖縄・桜坂セントラル

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

料金:

通常チケット 4,500円(税込・ドリンク別)

※未就学児童入場不可

※全て電子チケット対応

※リフト、ダイブ、サーフ、モッシュ禁止

※写真撮影、動画録画・録音禁止

◆PEDRO モバイル会員先着先行※FC限定チケット

【受付期間】2021年2年14(日)21:00~2021年2月15日(月)23:59

【受付URL】https://sp.pedro.tokyo/feature/spt_fc_ticket

※上記URLは受付期間までアクセスできませんのでご了承ください。

◆PEDRO モバイル会員抽選先行 *通常チケット

【受付期間】2021年2月16日(火)12:00~2021年2月23日(火)23:59

【受付URL】https://sp.pedro.tokyo/feature/tour_21smr

※上記URLは受付期間までアクセスできませんのでご了承ください。



■リリース情報



PEDRO

『東京』



発売日:2021年2月10日(水)

価格:1,000円(税別)

品番:UPCH-80550

1. 東京

2. 日常

https://lnk.to/PEDRO_TOKYOSG



LIVE Blu-ray / DVD『LIFE IS HARD TOUR FINAL』



発売日:2021年2月10日(水)

https://lnk.to/LIFEISHARD

【初回生産限定盤 豪華BOX仕様】

(Blu-ray+2CD+Photobook)

品番:UPXH-29045

価格:10,000円(税抜)

全公演の裏側に完全密着したドキュメンタリー映像作品『Document of LIFE IS HARD TOUR』

全公演に帯同して撮影されたツアーフォトブック(100P)を同梱した豪華BOX仕様

【通常盤(DVD)】

品番:UPBH-20272

価格:4,500円(税抜)

ライヴ映像のみ

(LIVE Blu-ray / DVD)

2020.09.24 LINE CUBE SHIBUYA

『LIFE IS HARD TOUR FINAL』

収録曲:

1. WORLD IS PAIN

2. 猫背矯正中

3. 愛してるベイベー

4. 来ないでワールドエンド

5. 後ろ指差すやつに中指立てる

6. GALILEO

7. pistol in my hand

8. ボケナス青春

9. さよならだけが人生だ

10. 無問題

11. 感傷謳歌

12. へなちょこ

13. ironic baby

14. Dickins

15. おちこぼれブルース

16. 生活革命

17. SKYFISH GIRL

18. 乾杯

19. 自律神経出張中

20. 空っぽ人間

-ENCORE-

21. 浪漫

22. NIGHT NIGHT

(Blu-ray限定コンテンツ)

『Document of LIFE IS HARD TOUR』

(LIVE CD2枚組)

2020.09.24 LINE CUBE SHIBUYA

『LIFE IS HARD TOUR FINAL』



■PEDROオフィシャルHP:https://www.pedro.tokyo/