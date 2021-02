すみっコたちが “いちごフェア” で働きます♪いちごタルトはいかが？

バンダイのキャンディ事業部より、人気キャラクター ”すみっコぐらし” をモチーフにした『すみっコぐらしタルト いちごフェアver.』が2021年2月17日(水)より本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」のチルドデザート売場にて順次発売される。



今度のすみっコタルトは、エプロン姿!

人気キャラクター ”すみっコぐらし” のタルトが新たなデザインで新登場する。今回は喫茶すみっコのいちごフェアで働くいちごのエプロンを付けた可愛らしいすみっコたちがフィルムにデザインされているスイーツに大変身。



サクサクタルトの生地の中にはいちご風味が広がるなめらかなムースがたっぷり。見た目も可愛く、美味しさ満点のおやつタイムが楽しめそう。

フィルムのデザインは全6種類で、パッケージは全2種類となっており、価格は198円+税。

数量限定のため、なくなり次第販売終了となるのでご注意を!



