アニメ「デュエル・マスターズ」シリーズの新作「デュエル・マスターズ キング!」の放送開始日が決定。4月4日より、テレビ東京系にてオンエアされる。

今年で19年目を迎えるアニメ「デュエル・マスターズ」シリーズ。「デュエル・マスターズ キング!」は2020年4月より放送中の「デュエル・マスターズ キング」に引き続き、切札ジョーを主人公とする物語だ。切札家で見つけた謎の巻物をきっかけにして、ジョーはキラ、ボルツ、キャップ、ももといった仲間たちとともに、伝説の12枚のカードを探しに過去の世界へ行くことになる。またオープニングテーマはDOBERMAN INFINITY、エンディングテーマはvistlipがそれぞれ担当。DOBERMAN INFINITYと、vistlipのボーカル・智からはコメントが到着した。

DOBERMAN INFINITYコメント

僕たちDOBERMAN INFINITYがOP曲を担当させていただくことになり、嬉しい気持ちでいっぱいです!どんな形であれ「戦い」は日々いろんな場面で直面します。

昨日より今日、今日から明日へ立ち向かっていくことで、自分自身が更新(アップデート)され、また強くなっていける!という思いを曲にしました!

この曲がデュエル・マスターズのキャラクターたちやアニメを見てくれているみんなの、今を強く生きる力になれたら嬉しく思います!

智(vistlip)コメント

今期EDを担当させて頂きますvistlipのボーカル、智です。

よろしくお願いします。

僕らもまだまだ夢の途中だったりしますが、その中で気づいた事は、自分が思ってるよりもっと欲張りに生きてもいいんだって事。

欲しくて欲しくてたまらないから頑張れるし考える。

「自分には手が届かない」なんて思わずに生きて行こうと思います。

皆さんもそんな生き方はどうでしょうか?

アニメ「デュエル・マスターズ キング!」

テレビ東京系にて2021年4月4日(日)より毎週日曜8:30~

キャスト

切札ジョー:小林由美子

デッキー:佐藤せつじ

キラ:豊永利行

ボルツ:白石稔

うららかもも:豊崎愛生

キャップ:市川太一

ゼーロジュニア:森田成一 ほか

スタッフ

監督:石踊宏

シリーズ構成:加藤陽一

キャラクターデザイン:野田康行

音楽:五十嵐“IGAO”淳一

音響監督:伊藤巧

アニメーション制作:ブレインズ・ベース、小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント

TM and (C)2021, Wizards of the Coast, Shogakukan, Mitsui/Kids, ShoPro,TV TOKYO