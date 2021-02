モーニング娘。'21が3月31日にニューアルバム「16th~That's J-POP~」をリリースする。

グループにとって約3年4カ月ぶり通算16枚目のオリジナルアルバムには、シングル7曲につんく♂作詞作曲による新曲7曲と2019年秋ツアーで初披露された「Hey! Unfair Baby」を加えた全15曲を収録。初回限定盤に付属するBlu-rayには、新曲「恋愛Destiny~本音を論じたい~」初パフォーマンスの映像を含む無観客シークレットライブの模様が収められる。

つんく♂はアルバムについて「今回、このオリジナルアルバム16作品目のタイトルを『これぞまさしくJ-POP』という気持ちを込めて『16th~That's J-POP~』とさせていただきました。日本を代表する女性ボーカルグループとして、世界中の方々に真正面から『2021年のJ-POPが聴きたいなら、はいこれをどうぞ!』とそう言って自信を持ってお届け出来る作品と仕上がっております」とコメントしている。

アルバムリリースの発表に合わせて、YouTubeとTwitterでは内容の異なるティザー映像が公開された。

つんく♂ コメント

譜久村聖 コメント

自粛期間中に感じたことや思いを歌にのせて唄うことができ、

歌詞や曲調が今の私たちにピッタリなアルバムになっていると思います。

新しい表現にチャレンジしていますので、メンバーそれぞれの表現力や加入してもうすぐ

2年を迎える15期メンバーの歌声などの変化や個性にも注目していただきたいです。

現メンバー14人で発売する初のオリジナルアルバムですが、

私にとっては(9期メンバー)、10周年を迎えたタイミングでの発売でもあるので

一人でも多くの方に聞いていただけたら嬉しいです!!

小田さくら コメント

15期メンバーが加入してからのモーニング娘。の声が好きなので、

この声を複数曲で作品として残せることがすごく嬉しいなと思っています。

初めてのユニット曲でも、メンバーの声も聞きやすく、カッコいい曲・かわいい曲・

ちょっとキラキラした切ない曲など、ジャンルも幅広いので、いろんなモーニング娘。を

皆さまにお楽しみいただけると思います。

私のおススメは、ユニット曲(生田・石田・小田・加賀・森戸・岡村)の「信じるしか!」です。

振り付けを披露できる日も楽しみですし、間奏明けからの曲の構成がカッコよくて、

1曲全部がクライマックスに向けて進んでいくのですが、そういう終わり方なんだ!と

意外なメロディが出てきたり・・・是非たくさん聞いて欲しいです。

山崎愛生 コメント

私たち15期メンバーにとっては、初めてのアルバムなのですごく嬉しいです! ユニット曲にとても憧れていたので、

「TIME IS MONEY!」を早く皆さんの前でパフォーマンスできる日が来るのを楽しみにしています!!

モーニング娘。’21「16th~That's J-POP~」収録内容

CD

01. 愛してナンが悪い!?

02. ギューされたいだけなのに

03. 信じるしか! / 生田衣梨奈、石田亜佑美、小田さくら、加賀楓、森戸知沙希、岡村ほまれ

04. TIME IS MONEY! / 佐藤優樹、野中美希、横山玲奈、山崎愛生

05. 泣き虫 My Dream

06. 二人はアベコベ / 譜久村聖、牧野真莉愛、羽賀朱音、北川莉央

07. 純情エビデンス

08. このまま!

09. KOKORO&KARADA

10. 人生Blues

11. Hey! Unfair Baby

12. 恋愛 Destiny~本音を論じたい~

13. LOVEペディア

14. 人間関係No way way

15. 青春Night

初回限定盤Blu-ray

モーニング娘。’21 無観客シークレットライブ

・OPENING

・純情エビデンス

・青春Night

・KOKORO&KARADA

・人生Blues

・ギューされたいだけなのに

・LOVEペディア

・人間関係No way way

・Hey! Unfair Baby

・恋愛Destiny~本音を論じたい~

・ENDING

特典映像

Another Edit.

・恋愛 Destiny~本音を論じたい~

・純情エビデンス

・LOVEペディア~人間関係No way way

メイキング映像

メンバーが語る!! アルバム「16th~That's J-POP~」(羽賀朱音、横山玲奈がそれぞれインタビュアーとなって、メンバーと2ショット対談)



※「山崎愛生」の「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記。