グッズ情報が大量に！ 週間人気記事ランキング（2月5日～11日）

今回もアニメージュプラスの人気記事ランキングをお届けしよう。

集計期間は2021年2月5日から2月11日だ。



世間的な動きとしては、緊急事態宣言が延長分に突入。

新型コロナウイルスの新規感染者数は減少し始めており、前倒し解除の可能性もあったが、この記事を書いている時点では短縮は行われない見込みである。

本来であれば2月7日にはガレージキットの祭典ワンダーフェスティバルが開催される予定だったが、緊急事態宣言を受けて中止となった。



東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長である森喜朗は、発言が問題となり、進退は二転三転したが最終的には辞意を表明した。



それでは20位から10位まで、カウントダウン!



<2月5日~2月11日>

【20位】

『機動警察パトレイバー2 the Movie 4DX』要注目の劇場物販アイテム

【19位】

『半妖の夜叉姫』第18話 とわ・せつな・殺生丸、ついに親娘対面‼

【18位】

『進撃の巨人』日本酒コラボ第3弾 リヴァイモデル登場!

【17位】

『名探偵コナン』トランプモチーフの描き下ろしグッズ登場!

【16位】

『マクロスF』10年ぶりの完全新作劇場短編が制作決定!

【15位】

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版 アヤナミレイ(仮称)』登場

【14位】

初代もメカもシン・ゴジラも!『ゴジラ』ソフビパペット集めたい♪

【13位】

『約ネバ』スタイリッシュなデザインのアイテムが続々登場!

【12位】

東映特撮ファンクラブ限定の『仮面ライダーオーズ』グッズが発売!

【11位】

ポケモンキッズ25周年! 新商品&大型キャンペーン各種発動



19位は前回1位だった『半妖怪の夜叉姫』18話の先行カット記事。次の話である19話の分も記事化されているのだが、そちらは29位止まりであった。



16位は『マクロスF』の新作情報。アニメージュプラスでは『マクロス』関連の記事はあまり多くないのだが、基本的な人気はそれなりに高いと見ることができるだろう。



11位は食玩「ポケモンキッズ」のキャンペーン情報。前々々回(1月15日~21日)のランキングでも「ポケモンキッズにピカチュウだらけのスペシャル弾!」が10位にランクインしている。

ポケモンキッズはバンダイ食玩のナンバー1人気シリーズであり、幅広いファン層を持つ。アニメージュプラス読者にもそのファンは多いと考えられる。







今回、10~1位のランキングではちょっと面白い現象が起きている。10本の記事全部がグッズ情報で、作品情報やイベント情報の記事が1本もランクインしていないのだ。

この数カ月、ランキング中盤を制していて1位を取ったこともある『犬と猫どっちも飼ってると毎日楽しい』の先行カット記事は、今回は最新18話の分が31位とかなりランクを落としている。



元々アニメージュプラスの記事の比率としてはグッズ情報の方が作品情報よりも多い。

また読者の反応としても、どちらかといえばグッズ記事の方が人気が高い傾向はある。

そのため、十分起こり得る現象ではあるのだが、やはり珍しい事態であるとは言えるだろう。



そんな10位から1位まで、カウントダウン!



<2月5日~2月11日>

【10位】

『星のカービィ』キラキラステッキの激かわグッズが多数登場☆

【09位】

犯人が見てる! ブロッコリーから『名探偵コナン』グッズ発売

【08位】

あっ! 炭治郞も善逸も車になった!! 鬼滅の刃トミカ予約開始

【07位】

『鬼滅の刃』キャラクター衣装をイメージしたリュックが登場!

【06位】

『ハイキュー!! TO THE TOP』公式描き下ろし新作グッズ一挙登場!

【05位】

全100号で完成! 75センチ金属製で光るマジンガーZがアシェットから

【04位】

『ゆるキャン△』劇中カイロの新デザイン、かわいいぞ!

【03位】

布・プラOK! 『すみっコぐらし もちものスタンプ』が新登場♪

【02位】

『呪術廻戦』1年生+五条デザインなどモチーフTシャツ予約開始!

【01位】

鬼滅の刃ボトル入りTシャツ煉獄さんほか全10種、予約開始!



5位は前回3位だったマジンガーZの分冊百科の記事。木曜に掲載された記事だが、木曜と金曜で集計が切り替わるためランキング的には損をしたパターンである。



4位は現在『SEASON2』が放送中の『ゆるキャン△』のグッズ記事。『ゆるキャン△』は定期の先行カット記事こそないものの、作品情報もある程度掲載されているのだが、ランクインしてくるのはグッズの記事の方が圧倒的に多い。



2位は『呪術廻戦』のグッズ記事。ランキングでも人気の上昇が感じられる。

ちなみに『呪術廻戦』、毎週先行カット記事が掲載されているのに、こちらもやはりランクインしてくるのはグッズの記事ばかりである。



そして落ち着いてきたとはいえ、いまだ高い人気の『鬼滅の刃』は3本がランクインし、Tシャツの記事が1位をゲット。

デザイン的にはキャラクターの上半身がドーン! という系のベタなアニメTシャツであるが、以前にも描いた通り、ベタなアニメグッズはむしろ人気が高い、という証明とも言えるだろう。

もっとも、2位の『呪術廻戦』のTシャツはどちらかといえばさりげない系寄りであった。1位と2位の閲覧数もわりと僅差だったので、絶対的な差というほどでもないのかもしれない。



今回のランキングはいかがだっただろうか。では次回のランキングをお楽しみに。