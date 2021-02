霊長類学者・山極壽一「もう少しゴリラを見習えば、もっと平和な政治になる」日本学術会議の問題にも言及

作家・村上春樹さんと坂本美雨さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FM/JFN全国38局フルネットの年越し生特番「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」が、2020年12月31日(木)23:00から2021年1月1日(金・祝)1:00まで放送されました。この記事では、京都大学前総長、日本学術会議の前会長をつとめた霊長類学者・山極壽一先生とのスペシャル対談(後編①)の概要を紹介します。番組初・村上さん初の生放送となった「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」。いろいろあった2020年を締めくくり、明るい気持ちで新年を迎えるべく、大晦日の京都のスタジオから2時間の生放送でお届けしました。今回は、村上さんによる「明るい2021年を迎えるための選曲」や、ゲストに京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥教授、霊長類学者の山極壽一京都大学前総長を迎えたスペシャル対談をオンエア。また、メッセージテーマ「2020年で一番よかったこと」を募集し、メッセージが採用されたリスナーには、村上さんから特製ラジオネームの“お年玉”がプレゼントされました。* * *村上:ところで、学者にしても芸術家にしても、片足を違う世界に突っ込んで、もう片足を現実の世界に置いて生きています。学術会議もそういう人たちが集まってくるわけですよね。山極:宇宙をやっている人は、星になったような気持ちになっているだろうし、そういう人が集まっている世界ですね。村上:そういう人たちが集まって意見を出して、それを政府に提言するわけですか。山極 世界中の学者と繋がっているわけですから、政府というよりもいろんなことをやっている機関や組織に対して、「学術の立場からはこういう風にしたほうがいいですよ」と世界的な見地から見て、いろいろ提言を出しています。私が会長だった3年間にも、議論を続けて、89に上る提言や報告を出しましたね。村上:言うことを聞いてくれることもあるんですか。山極:うーん、聞いてくれる場合もあります。政治の世界だけじゃなくて、教育や福祉の世界など、さまざまなところに提言を出しますから。村上:そういう人が集まって意見を出すのは大事ですよね。山極:専門家の意見は大事だと思いますよ。「このことに関しては誰よりもよく知っている」と自負している人たちが集まっていますから、傾聴に値するものが多いんです。村上:そうじゃないと、たとえば官僚的なロジックが幅を利かせて固まっちゃうということも起きてきますよね。そういうものに風穴を開けることは、すごく大事だと僕は思います。(ゴリラのドラミングのポコポコという音)村上:あ、ポコポコという音が聴こえてきました。ゴリラのドランミングですね。山極:これは僕がアフリカでゴリラの調査をしたときに録音したものなんです。ドラミングは、ゴリラのシルバーバックが自己主張するときと、休息が終わって群れが出発するときの合図なんです。村上:映画「猿の惑星」では、胸の叩き方が間違っていたんですよね。山極:ゴリラは拳(こぶし)ではなくて掌(てのひら)で叩くんです。映画は間違いなんです。戦うんじゃなくて、「さあ、行くぞ」という号令みたいなものです。今年はぜひ、これで前に進みましょう。村上:ところで、さきほどの学術会議のことですが、提案を80くらいして、聞いてくれたり、聞かなかったりするわけですよね。でも、なんで政府はあんなに煙たがるんですか。山極:よく分からないんだけれども、(2020年)9月の終りに、日本学術会議が半年かけて新会員を選んで(会員定数は210人)、改選される105人のうち6人を政府が任命拒否したというのは、腰を抜かすほどびっくりしました。私は菅総理に、「じゃあ、理由は何ですか」とお聞きしたわけです。そしたら、理由は言えないと。村上:変わってますよね。山極:問答無用だっていうわけです。これが民主主義国家かと思いましたよ。つまり、さきほど言った「サルの政治」になってる。力で押さえる政治だからね。もう1つ言えば、いまはチンパンジー的な派閥政治にもなっています。「もう少しゴリラを見習えば、もっと平和な政治になる」と言いたいですね。村上:ゴリラは偉いんですね。それにしても、政府は学術会議の提言なんて聞き流せばいいじゃないですか。山極:そう、そもそも政治家と学者の役割は違う。学者はきちんと自分の専門領域にしたがって提言を出す。政治家はそれを聞いて、政治に生かすか生かさないかは彼らの判断次第なんです。問答無用なんて、やはり、こうなっちゃいかんじゃないですか。何を恐れているのか。学者なんて、政治にとっては取るに足らん存在なのだから。村上:切り離せばいいんじゃないかと思いますけどね。山極:いまの政治は、あまりにも国を先導する自覚と自信がない。村上:古来、多くの為政者は気に入らない者を苛めてますよね。スターリン、ヒットラー……。山極:独裁者たちですね。でも、彼らがしたことはみな負の遺産として葬られました。やはり、いまの民主主義というのは良い政治システムなんです。だから守らなくちゃいけない。ゴリラのように、胸を叩いた後はみんなの様子をうかがって、みんなの言う通り動くということをしなきゃいかんのです。村上:秦の始皇帝は「焚書坑儒」(ふんしょこうじゅ)をやりました。書物を焼き、土に学者を埋めてしまう。山極:あった、あった(笑)。村上:作家もたぶん埋められちゃいますね。でも、周りにイエスマンばかり置くと、政治って腐敗するんじゃないですか。山極:マイナーな意見とか、反対の意見を聞きながら、それこそ菅総理が仰るように「総合的、俯瞰的に」世の中を判断する必要があると思うね。* * *「MURAKAMI JAM」は、村上春樹さんがTOKYO FMをはじめとするJFN38局で隔月放送している番組「村上RADIO」から生まれた音楽イベントで、初回は2018年6月に開催。その際は完全招待制で、150名の招待枠に対して、12,000通を超える応募が集まるプレミアイベントとなりました。音楽監督・大西順子さんを中心にジャズ界の一流ミュージシャンが集い、村上さんとの豪華競演が実現し、大盛況となりました。そして今回、TOKYO FM開局50周年の記念事業として、村上さんとのタッグのもと、「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~ supported by Salesforce」と題して、2月14日(日)にボサノヴァのライブイベントを開催、オンラインで配信します(100席限定の会場チケットはすでに完売)。開局50周年の節目は奇しくもコロナ禍と重なり、今回が記念事業として開催する唯一のライブイベントとなります。今回のテーマは「ボサノヴァ」。音楽監督には前回に引き続き、大西順子さんを迎えるほか、小野リサさん、村治佳織さん、坂本美雨さん、さらにスペシャルゲストのピアニスト・山下洋輔さんを始め豪華アーティストが多数出演し、ラグジュアリーな時間をお届けします。もちろん、DJ村上春樹さんによるライブ・トークもたっぷりと予定しています。このような時期だからこそ、「“愛”を持ち寄って、素敵な音楽を楽しむ喜びを分かち合いたい」という想いのもと、バレンタインデーに開催する1日限りの豪華スペシャルセッションに、どうぞご期待ください!■前売り券:3,500円(税別)(※2月13日(土)23:59まで販売)■当日券:4,000円(税別)(※2月14日(日)0時以降<日本時間>)英語字幕付きオンライン配信チケットは、■前売り券:4,000円(税別)(※2月16日(火)23:59まで販売)■当日券:4,500円(税別)(※2月17日(水)0時以降<日本時間>)配信時間は2021年2月14日(日)19:00から予定(※変更可能性あり)。配信後1週間アーカイブ視聴が可能です。チケット販売については、こちらの公式ページもご覧ください。<ライブ概要>公演名:「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~ supported by Salesforce」配信日時:2月14日(日)19:00~司会:村上春樹、坂本美雨ゲスト:大西順子(音楽監督)、小野リサ、村治佳織 ほかスペシャルゲスト:山下洋輔主催:TOKYO FM特別協力:Salesforce制作協力:DNP大日本印刷公式サイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/jam/