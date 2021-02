村上春樹「作家は現実の世界と物語の世界を行き来して生きている」学者との共通点に触れる

作家・村上春樹さんと坂本美雨さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FM/JFN全国38局フルネットの年越し生特番「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」が、2020年12月31日(木)23:00から2021年1月1日(金・祝)1:00まで放送されました。この記事では、京都大学前総長、日本学術会議の前会長をつとめた霊長類学者・山極壽一先生とのスペシャル対談(中編)の概要を紹介します。番組初・村上さん初の生放送となった「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」。いろいろあった2020年を締めくくり、明るい気持ちで新年を迎えるべく、大晦日の京都のスタジオから2時間の生放送でお届けしました。今回は、村上さんによる「明るい2021年を迎えるための選曲」や、ゲストに京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥教授、霊長類学者の山極壽一京都大学前総長を迎えたスペシャル対談をオンエア。また、メッセージテーマ「2020年で一番よかったこと」を募集し、メッセージが採用されたリスナーには、村上さんから特製ラジオネームの“お年玉”がプレゼントされました。* * *村上:ところで、山極さんはこれからどうされるんですか。京大総長もお辞めになり、日本学術会議の会長も退かれて、あとはゴリラ三昧の日々を送られるんでしょうか。山極:そうしたいところですが、コロナでなかなかゴリラのいるアフリカに行けないんです。村上:でも、お話を伺っていると、山極さんはゴリラの世界と現実の世界と二重生活ですよね。山極:春樹さんの小説を読んで、「ああ、同じだ」と思いました。パラレル・ワールドなんですよ。僕がゴリラの世界に行くと、ゴリラの仕草を真似て、ゴリラの気持ちになったつもりで集団生活をするんです。そこで「私」はゴリラとして生きるわけです。でも帰ってくると、「人間」としてふるまう。だから、春樹さんの小説と似ているなあと思いまして。村上:作家というのも、結局、現実の世界と物語の世界を行き来して生きているんですよね。学者もそういう人がけっこう多いと思います。山極:とくに動物学者は、自分の研究しているものにだんだん似てくるんです。ミミズの研究者なら、ミミズに似てくるとか。村上:あまり、似たくないような気がしますけど(笑)。山極:いや、何を研究しているかってすぐ分かりますよ。村上:へえ、すごいですね。山極:今年は丑年ですけど、私の背後霊はゴリラなので、いつも「ゴリラ年」です。村上:サルの研究をしている人とゴリラの研究をしている人は、だんだん性格も違ってくるんですか。山極:だいぶ違うでしょうね。やっぱり、群れに入るとその群れのルールに合わせますから、どうしても似てくるんです。村上:ゴリラはコロナに罹(かか)らないという話を聞いたんですが、本当ですか。山極:いや、罹るんじゃないですか。 だって、インフルエンザに罹りますから。村上:そうなんですか。山極:ゴリラは人間のように汚くなくてきれいですから、人間に接触するとどんどん病気に罹って死にます。そういう例はたくさんあります。アフリカでは、ゴリラもチンパンジーもインフルエンザに罹ってたくさん死にました。村上:新型コロナの例はないんですね。(※2020年12月31日放送当時の内容です。 2021年1月に入ってから、アメリカでゴリラのコロナ感染が確認されています)山極:まだないですね。でも危ないので、今はどこでもゴリラと人間の接触は禁止しています。村上:山極さんがアフリカに行けないというのはつらいですね。山極:そうなんです。だから、ときどき動物園に行ってゴリラを拝んで力をもらうようにしています。* * *「MURAKAMI JAM」は、村上春樹さんがTOKYO FMをはじめとするJFN38局で隔月放送している番組「村上RADIO」から生まれた音楽イベントで、初回は2018年6月に開催。その際は完全招待制で、150名の招待枠に対して、12,000通を超える応募が集まるプレミアイベントとなりました。音楽監督・大西順子さんを中心にジャズ界の一流ミュージシャンが集い、村上さんとの豪華競演が実現し、大盛況となりました。そして今回、TOKYO FM開局50周年の記念事業として、村上さんとのタッグのもと、「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~ supported by Salesforce」と題して、2月14日(日)にボサノヴァのライブイベントを開催、オンラインで配信します(100席限定の会場チケットはすでに完売)。開局50周年の節目は奇しくもコロナ禍と重なり、今回が記念事業として開催する唯一のライブイベントとなります。今回のテーマは「ボサノヴァ」。音楽監督には前回に引き続き、大西順子さんを迎えるほか、小野リサさん、村治佳織さん、坂本美雨さん、さらにスペシャルゲストのピアニスト・山下洋輔さんを始め豪華アーティストが多数出演し、ラグジュアリーな時間をお届けします。もちろん、DJ村上春樹さんによるライブ・トークもたっぷりと予定しています。このような時期だからこそ、「“愛”を持ち寄って、素敵な音楽を楽しむ喜びを分かち合いたい」という想いのもと、バレンタインデーに開催する1日限りの豪華スペシャルセッションに、どうぞご期待ください!■前売り券:3,500円(税別)(※2月13日(土)23:59まで販売)■当日券:4,000円(税別)(※2月14日(日)0時以降<日本時間>)英語字幕付きオンライン配信チケットは、■前売り券:4,000円(税別)(※2月16日(火)23:59まで販売)■当日券:4,500円(税別)(※2月17日(水)0時以降<日本時間>)配信時間は2021年2月14日(日)19:00から予定(※変更可能性あり)。配信後1週間アーカイブ視聴が可能です。チケット販売については、こちらの公式ページもご覧ください。<ライブ概要>公演名:「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~ supported by Salesforce」配信日時:2月14日(日)19:00~司会:村上春樹、坂本美雨ゲスト:大西順子(音楽監督)、小野リサ、村治佳織 ほかスペシャルゲスト:山下洋輔主催:TOKYO FM特別協力:Salesforce制作協力:DNP大日本印刷公式サイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/jam/