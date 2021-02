秦 基博「おちょやん」杉咲花出演の新CMソングを初解禁「この番組限定で1ヵ月間お届けします！」

TOKYO FMで放送中のラジオ番組「Monthly Artist File -THE VOICE-」(毎週日曜13:00~13:55)。パーソナリティを担当するアーティストが1ヵ月ごとに替わり、楽曲の制作秘話や番組でしか聴けない特別なエピソードを披露します。2月の担当はシンガーソングライターの秦 基博さん。NHK連続テレビ小説「おちょやん」主題歌の新曲「泣き笑いのエピソード」を1月27日(水)にリリースした秦さんが、新曲制作秘話から自身の音楽ルーツまでを語ります。2月7日(日)の放送では、東京海上日動火災保険のCMソングとして書き下ろされた新曲「Tell me, Tell me」を初解禁しました。2月の担当アーティストに選ばれた秦さんは、「好きなことをやっていいよって言われているので、1ヵ月間、自由に楽しくお送りできたらと思っております。よろしくお願いします」と挨拶。まずは2007年にリリースされた自身の2ndシングル「鱗(うろこ)」をオンエア。メジャーデビュー前に作った曲でもある「鱗(うろこ)」。「どんなライブでも一番歌った曲で、歌うたびに見える景色が違う。そのときどきでの『鱗(うろこ)』が出てくる楽曲かなと。このオリジナルバージョンは、そのときの瑞々しさを感じてもらえる曲かなと思います」とコメントしました。この日は、番組で秦さんの新曲「Tell me, Tell me」を初解禁。この楽曲は、NHK朝の連続テレビ小説「おちょやん」主演の杉咲花さんが出演する、東京海上日動火災保険の新CMソングとして書き下ろされたもの。「おちょやん」主題歌「泣き笑いのエピソード」を担当した秦にとって、杉咲さんとのコラボレーションは再びの巡り合わせ。秦さんは、楽曲について「この番組限定で、1ヵ月間お届けします。そのあとは、いつまた聴けるようになるか、ちょっとわかりませんので、この番組でしっかり聴いていただけたらなと思います」と紹介しました。杉咲さんが出演する東京海上日動の新CM「ハナのハテナ」シリーズは、1月29日(金)から放映されています。そんな秦さんは3月17日(水)に、6年5カ月ぶりとなる弾き語りベストアルバム第2弾『evergreen2』をリリースします。このアルバムは2枚組で、DISC1は2014年以降のシングル曲の弾き語り、DISC2はファンからリクエストが多かった上位10曲の弾き語りを収録。秦さんは、「全曲レコーディングスタジオでの新録となっており、“今の秦 基博の弾き語り”を堪能していただけるアルバムとなっております」とコメントしました。初回限定盤には、配信ライブとしての開催となった「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2020 -コペルニクス-」の模様がフルサイズで収録。「CDは弾き語り、映像はバンド演奏なので、その違いも味わっていただけるかなと思います。ぜひチェックしてください!」と語りました。次回、2月14日(日)の放送もお楽しみに!<番組概要>番組名:Monthly Artist File -THE VOICE-配信日時:毎週日曜 13:00~13:55パーソナリティ:秦 基博(2月担当・月替わりで変更)番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/maf/