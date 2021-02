Mr.Children、『SOUNDTRACKS』を2月14日から全曲配信スタート

Mr.Childrenが、20枚目のオリジナル・アルバム『SOUNDTRACKS』を2021年2月14日から全曲ダウンロード・サブスクリプション配信する。



『SOUNDTRACKS』は、40万人を動員したDOME TOUR 2019「Against All GRAVITY」終了後の2019年7月より「新しい音楽の可能性」と「刺激」を求め、グラミー受賞エンジニアSteve Fitzmauriceと共に制作を開始。レコーディングは数多くの世界的名盤が録音された、RAK Studios(London)、Sunset Sound(LA)にて全曲録音。マスタリングは、Sterling SoundのRandy Merrillが担当。



日本テレビ系朝の情報番組「ZIP!」の新テーマ曲「The song of praise」、キリンビール「麒麟特製ストロング」CMソング「others」、「映画ドラえもん のび太の新恐竜」W主題歌「Birthday / 君と重ねたモノローグ」、TBSドラマ「おカネの切れ目が恋のはじまり」主題歌「turn over?」、カンテレ・フジテレビ系 火9ドラマ「姉ちゃんの恋人」主題歌「Brand new planet」など超大型タイアップ曲を含む全10曲を収録している。





<リリース情報>



Mr.Children

『SOUNDTRACKS』



=収録曲=

1. DANCING SHOES

2. Brand new planet(カンテレ・フジテレビ系 火9ドラマ「姉ちゃんの恋人」主題歌)

3. turn over?(TBS系 火曜ドラマ「おカネの切れ目が恋のはじまり」主題歌)

4. 君と重ねたモノローグ(「映画ドラえもん のび太の新恐竜」主題歌)

5. losstime

6. Documentary film

7. Birthday(「映画ドラえもん のび太の新恐竜」主題歌)

8. others(キリンビール「麒麟特製ストロング」CMソング)

9. The song of praise(日本テレビ系朝の情報番組「ZIP !」新テーマ曲)

10. memories