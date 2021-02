Snow Man向井康二、木村拓哉本人を目の前にしてドラマ「プライド」のコスプレで登場!?「似合っていると思うけど…デニムがピッチピチ（笑）」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。2月のゲストには、Snow Manから目黒蓮さん、向井康二さんが登場。2月7日(日)の放送では、木村が2人からクイズを出題される一幕もありました。木村と目黒さんは、1月3日(日)、4日(月)に放送された新春スペシャルドラマ「教場Ⅱ」(フジテレビ系)で共演したばかり。一方、向井さんは、木村が昨年2月に開催したライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」の会場に足を運んで以来の再会。木村は「僕は一方的に(2人が出演するレギュラー番組)『アイ・アム・冒険少年(以下、冒険少年)』(TBS系)を拝見しているので」と話すと、向井さんは「えっ!? ホンマですか? めちゃめちゃうれしいですね!」と大よろこび。その後も、ざっくばらんなトークで盛り上がるなか、突如目黒さんが「今日、特別な仕掛けじゃないんですけど、この日のために康二が狙ってきていることがあるんです。木村さん、康二を見てなにか気づかれますか?」と投げかけると、向井さんも「今日、僕はこれだけのためにやってきたんですけど。木村さん、ヒントは髪です。服装もちょっとそうっすね!」と続きます。向井さんの姿を見た木村は、「なにに寄せてんの?」と答えを導き出せずにいると、向井さんから「ヒントはドラマです!」「アイスホッケー」……と次々にヒントが飛び出し、「わざわざ美容室に行ってやってきましたから!」と胸を張ります。木村は、「どの写真を見たんだろうな。もうちょっと短かったはずなんだけどなぁ……」と察しがついたようで、ドラマ「プライド」(フジテレビ系)で演じた主人公「里中ハルですか?」と回答すると、向井さんは「正解です! “maybe”です」と“里中ハルの口ぐせ”を真似て返答。小さい頃に観ていたと言う「プライド」を、コロナ禍の自粛期間中にあらためて観て激ハマりしたと言い、「大人になって観た『プライド』は、小さい頃に観たときと(感じ方が)全然違いますね! 男は絶対に通過するドラマ」と大絶賛。目黒さんが「木村さん的にどうですか? 似合っていますか?」と感想を求めると、木村は「似合っているとは思うけど……デニムがピッチピチだから(笑)。そこがちょっと残念かなぁ」とまさかのダメ出し(!?)が。「そうなんですよ」とあっさりと認める向井さんに、木村は「里中ハルのときは、もうちょっとワイドでボリュームのあるパンツをはいていたから。じゃあ、今度やるわ」とプレゼントを約束。予想外の展開に向井さんは「えっ!?」と驚きの声を上げ、「今日この髪型してきてよかった!」とよろこんでいました。次回2月14日(日)の放送も、引き続き目黒さんと向井さんの2人をゲストに迎え、お届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/