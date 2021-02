ピエール中野「Appleにできないところを…」オリジナルイヤホン作りで意識しているところは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。2月6日(土)の放送では、3人組バンド・凛として時雨からピエール中野さん(Dr)が登場! オリジナルのイヤホン「ピヤホン」について伺いました。

(左から)ピエール中野さん、逹瑯

ピエール中野さんはオリジナルのイヤホン「ピヤホン」を、ワイヤレスタイプが3つ、有線タイプが2つと、今まで計5種類作られているそうです。どんなところにこだわっているのでしょうか。逹瑯:今はBluetoothイヤホンと言ったら「AirPods」。あれはすげぇ便利。なんていうのかな、やっぱりiPhoneユーザーに特化してるよね。中野:そうですね。逹瑯:そこら辺の違いとかは意識したの?中野:もちろん。(一番いい)Bluetoothイヤホンって圧倒的にAirPods Proなんですよ。スペア的にもそうだし、世間の認知度もそうなんですけど。そこで、どんな違いを出すか。まず音質は間違いなくAirPods Proには出せない音が作れています。あとはカスタマイズもできて、イコライザとか音質の調整もアプリを使って自分の好きなように作れたりして。逹瑯:うんうん。中野:あと、アナウンスボイスが「PSYCHO-PASS サイコパス」のキャラクターの常守朱(つねもり・あかね)とドミネーターで選べたり。やっぱりAppleにできないところをすごく追求しています。特に音楽を音質良く聴きたいユーザーってめちゃくちゃ多いと思うんですよ、そこを特に意識しましたね。だから、個人的にもAirPods Proは使っているんですけど、日常的に作業をしながら曲を聴くときはAirPods Proで、音楽しっかり聴きたい、移動中にも音楽を楽しみたいときはピヤホン、みたいに使い分けていますね。逹瑯:そうだよね。何か作業したりとかはAirPodsで十分だし、ちゃんとしっかり聴きたいときは使い分けるよね。中野:はい。だから別物だと考えているけど、意識しないわけにはいかないっていう。逹瑯:だから、"包丁を使い分ける"みたいな感じだよね。中野:そうですね。