家入レオ 新曲『空と青』作曲の[Alexandros]川上洋平 リモートでのやり取りに「コロナ禍でよく頑張った！」

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。家入レオさんをゲストに迎え、初対面の思い出や川上が提供した楽曲『空と青』について語り合いました。その後編。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」2月12日(金)放送分)●前編はこちら家入レオさんの新曲『空と青』は、川上が出演中のドラマ『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』の主題歌で、作曲を川上が、作詞を脚本の北川悦吏子さんが手掛けています。川上:『空と青』を初めて聴いたときの印象って覚えてますか?家入:最初は、引き出しがものすごく多い方なんだなって思いました。ロックなイメージが強かったので「こんな寄り添って書いてくださることってあるんだな」って、真心を感じました。川上:ありがとうございます。歌詞はドラマの脚本を担当されている北川悦吏子さんなんですけど、俺は最初そんなに脚本を読んでなかったから、(歌詞が)素敵だなと思いつつ、まだ分からない部分もあって。でも読み進めていくと「なるほど! こういうことだったのか」ってなったので、ぜひドラマと一緒に楽しんで欲しいですね。家入:見て、聴いてほしいですね!【家入レオ - 「空と青」(Full Ver.)】川上:制作秘話とかも語っていきたいんですけど……僕ね、レコーディングに行きたかったんだよな~。家入:そうですね(笑)。川上:でも行かなくて良かったな、って思える部分もあって。家入:1人1人が、自分の役割をしっかりまっとうした感じがありますよね。お2人の背中を見てたくさん学びました。北川さんってすごい方ですよね? 本当にパワフルで。川上:あの方は本当にすごい!家入:何回かリモートで歌詞の打ち合わせをしたんですけど、「ここを、もうちょっとこういうふうにしたらどうなるですか?」って伺うと、本当にスピーディーに返してくださって。川上:へぇ~!家入:ボキャブラリーが豊富だと、こんなにパンパンと弾が打ち返せるんだ、って思いました。川上:実はLINE友達なんですけど……。家入:(笑)。川上:何気ない言葉が素敵なんですよね。これはもうそのままセリフになるって感じ。そんな北川さんの素敵な歌詞を(自分で)歌いたいな~、とも思ったんですけど、音源聴いたときに「これはもう家入レオの曲だな」って思いました。家入:良かったです。アーティスト冥利に尽きます。川上:こちらこそですよ! 自分の作った曲だから「育ててくれよ!」って気持ちだったんですけどそうじゃなくて、これは3人で一緒に作った曲だな、って思ったんです。"俺が作って渡した曲"っていうのは、おこがましいなと……。だからね、バンドを結成したような気持ちになったんですよ。リモートというのもありますけど、それぞれの力を持ち寄って1個の曲を完成させた感じが、いままでのコラボの中でいちばんあって……本当に良い経験でした。このコロナ禍でよく頑張ったと思いますよ!家入:本当にそう思います! 何でもスムーズにいけばいいモノができるわけじゃない、っていうのも学びましたね。「ここは譲れるけど、ここはどうですか?"」ていう作業も本当に良かったと思います。ありがとうございます。川上:これ、ライブで聴きたいな~。家入:ライブで……弾いてくださらないんですか?川上:やりますよ! いいんですか!?家入:ぜひ!