[Alexandros]川上洋平＆家入レオ初対談「まさか曲を書かせていただけるなんて」

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。家入レオさんをゲストに迎え、初対面の思い出や川上が提供した楽曲「空と青」について語り合いました。その前編。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」2月12日(金)放送分)家入レオさんの新曲「空と青」は、川上が出演中のドラマ『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』の主題歌で、作曲を川上が、作詞を脚本の北川悦吏子さんが手掛けています。川上:改めてちゃんと会話するのって、今回がほぼ初だよね?家入:そうなんですよね。川上:家入レオ先生とは何年前かな? 1年か2年くらい前に……。家入:ちょいちょいニアミスっぽい感じで、実はね。すれ違ったりとか……。川上:デビューして、すぐくらいにもね。家入:お会いしてますね。川上:場所、覚えてます? 俺はね、忘れもしない……。家入:えっ………………(笑)。川上:忘れてるよ! 福岡の、前のZepp Fukuokaかな。家入:あ、Zeppか! そのときって、バンド名が今と違ってましたよね?川上:[Champagne]でしたね。家入:そう~! お会いしました!川上:そのときにわざわざ楽屋にあいさつしに来てくださって、強い眼差しで「家入レオです!」って(笑)。「すげぇ新人来たよ!」って、みんな思ってましたよ。家入:いやいやいや(笑)。川上:すごい衝撃的なデビューだったな、っていまでも鮮明に覚えていますね。そこから10年近く経っているんですけど、それからもフェスだったり音楽番組などであいさつ程度に絡ませていただき、ようやくここにきてアーティスト同士として……!家入:点と点が線になりましたね。川上:本当にそうですよ! まさか曲を書かせていただけるなんて。家入:私も歌わせていただけるなんて思ってなかったです。でも最初この話をいただいたとき結構不安で、自分の力不足というか……いただいた曲を自分ふうにアレンジできるのかなぁって……でもそんなときに、ばったり街でお会いしたんですよ。川上:偶然ね(笑)。家入:本当にびっくりして! 普段だったらすれ違っても「プライベートだから……」ってなるんですけど、避けきれなかったです。真正面から……!(笑)。川上:そういう運命やな、ってね。家入:そう思いました。そこで背中を押していただいて、一生懸命歌わせていただこうと思いました。川上:ちょうど、曲を作ってる真っ最中だったんですよ。2曲くらい候補があって、「どっちがいいかな……?」って悩んでいて。ちょうど家入レオさんの曲をめっちゃ聴いてる時期で、運転中とかに。家入:なんて職人肌な……!川上:でも実際に歌ってもらったら、想像以上のモノになったと思いますね。家入:ありがたい!