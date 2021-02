LiSA「今月中に観たい！」リスナーのオススメ映画

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。以前の放送でリスナーに募集したお題「去年見た中でいちばん良かった映画を教えて!」について、届いたメッセージを紹介し感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」2月12日(金)放送分)“おうち時間”に、漫画を読んだり映画を観たりすることが多いというLiSA。このお題を募集する際には、良かった作品として『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』と『ジョジョ・ラビット』を挙げていました。【去年僕はたくさん映画を観ました。もちろん『鬼滅の刃』も素晴らしかったのですが、それを除いていちばん良かったのは『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』です。この映画は京都アニメーションが制作しており、とても映像が綺麗でした。そして何よりストーリーが感動的で、僕は人生で初めて映画を観てボロボロ泣きました。本当に泣けるので、LiSA先生も是非観てみてください!】(17歳男性)LiSA:あー! 私もずっと気になってるんですよ! 絶対あれって映画館で観たほうがいいじゃない? だって京アニさんの映像美と、なんだろう……景色の美しさって、テレビももちろんそうなんだけど、劇場であのクオリティ私も味わいたいなと思っていました! そっか~、やっぱりすごく感動的ないい映画なんですね~。【『泣きたい私は猫をかぶる』です! Netflix限定ですが、めっちゃ良かったです! 主人公の女の子ムゲが、好きな日之出(ひので)にアタックするんですが、想いが伝わらずすれ違い、ムゲは猫になる道を選びそうになります。でも最後はハッピーエンドになります。是非観てみてください! 感動して泣いちゃいました】(24歳男性)LiSA:ハッピーエンドってバラされた……!(笑)。「ハッピーエンドかな? バッドエンドかな?」って、ドキドキして見たかった(笑)。ハッピーエンドってバラされたけど、それなら心置き無く観れますね(笑)。これも気になってましたよ。(声優は)志田未来ちゃんと、そして花江(夏樹)さんだ。そう! 花江さんがやってて、このアニメ面白そうだなって思ってましたね。で、恋愛ものってことですよね。アタックするんだけど想いが伝わらずすれ違い、ムゲは猫になる道を選びそうになる……でも最後にはハッピーエンドになるんですね? ……私ね、ちょっと根に持ってる(笑)。【私が去年見た中でいちばん良かった映画は、『リチャード・ジュエル』です! この映画は実話で、感動します。上手くは言えませんがとにかく良くて、いちばんに思いついたのがこれでした。まだ観ていなかったら、ぜひご覧になってください! もちろん『鬼滅の刃』も最高でした!】(13歳女性)LiSA:は~! え? 13歳の女の子がこの難しい映画を見てるの!? 結構ヘビーな内容ですよ? 1996年アトランタ爆破事件の実話……はぁ~、“その日全国民が敵になった”……。でも私実話系好きなんですよ。とってもリアルな心情がそのまま描かれているなと思うので、私も見てみたいと思います。でもちょっと重たそうなので、じっくり観れるときに観たいと思います!【去年観た映画の中でいちばん良かった作品は『浅田家!』です。実話をもとにした映画で、家族を巻き込んで写真活動を行う政志が主人公の心暖まる作品です。序盤は浅田一家の会話や政志の撮った写真が面白くて、僕は映画館で声を押し殺しながら笑っていました。そして、中盤からは政志が東日本大震災の被災地に行くのですが、悲惨な状態になってしまった街や家族などを失った人々の姿。そして政志が抱えてしまう葛藤や、被災地で行われているボランティア活動をよく思わない人の冷たい態度などにとても心が苦しくなりました。でも、写真を通して築かれていく人々の繋がりや笑顔、そして深まっていく家族の仲にとても感動して自然と微笑ましい気持ちになりました。コメディとしてもヒューマンドラマとしても楽しめる、まさに笑って泣ける映画だと思います。最初から最後まで魅力が詰まった映画です。是非、観てみてください】(19歳男性)LiSA:『浅田家!』もすごい気になってました! 映画館で観たかったんだけど、観逃しちゃったんですよ。だから、お家で観られる日をまだかまだかと待っているんですけど、まだちょっとかかりそうですね~!主人公は二宮和也さんですね。二宮さんのポップな部分と暖かい部分が、ちゃんと描かれていると評判の映画ですよね~。すごく楽しみです。ありがとうございます!いや~、映画観たくなってきたな~。今回紹介してもらったやつは、今月中に見たいですね。でも『浅田家!』は、まだ配信されていないんだよなぁ~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★2/15(月)~2/19(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!★