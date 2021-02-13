3月10日に発売される「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」の新作CD「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 2nd D.R.B Bad Ass Temple VS 麻天狼」の詳細が明らかになった。

本作にはナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”によるバトル曲「Light & Shadow」、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”による楽曲「開眼」、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”による楽曲「TOMOSHIBI」に加えて、2本のドラマトラックが収録される。

バトル曲「Light & Shadow」の作詞はKEN THE 390、作編曲を井手コウジが担当。ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”の「開眼」は作詞をMOROHAのアフロ、作編曲をあらかじめ決められた恋人たちへの池永正二が手がけ、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”の「TOMOSHIBI」は作詞をGADORO、作編曲をDJ KRUSHが担当した。CDのジャケットには、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”の描き下ろしイラストが上下対称に描かれている。またCDの店舗別購入特典絵柄も公開された。

ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”は、明日2月14日（日）にABEMA PPV ONLINE LIVEで配信される無観客ライブイベント「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE <<2nd D.R.B>> 」で対戦。このライブで新作CDに収録される楽曲を初披露する。

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 2nd D.R.B Bad Ass Temple VS 麻天狼」収録曲

01. Light & Shadow / Bad Ass Temple（CV：葉山翔太 / 榊原優希 / 竹内栄治）・麻天狼（CV：速水奨 / 木島隆一 / 伊東健人）

［作詞：KEN THE 390 / 作曲・編曲：井手コウジ］

02. 開眼 / Bad Ass Temple（CV：葉山翔太 / 榊原優希 / 竹内栄治）

［作詞：アフロ / 作曲・編曲：池永正二（あらかじめ決められた恋人たちへ）］

03. TOMOSHIBI / 麻天狼（CV：速水奨 / 木島隆一 / 伊東健人）

［作詞：GADORO / 作曲・編曲：DJ KRUSH］

04. Drama Track（仮）

05. Drama Track（仮）

ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE <<2nd D.R.B>>

2nd Battle -Bad Ass Temple VS 麻天狼-

配信日時：2021年2月14日（日）16:00～

＜出演者＞

葉山翔太 / 榊原優希 / 竹内栄治 / 速水奨 / 木島隆一 / 伊東健人

チケット購入URL：https://abema.tv/channels/payperview-2/slots/F9J5FUWTLc9R6o

3rd Battle -Fling Posse VS MAD TRIGGER CREW-

配信日時：2021年2月21日（日）19:00～

＜出演者＞

白井悠介 / 斉藤壮馬 / 野津山幸宏 / 浅沼晋太郎 / 駒田航 / 神尾晋一郎

チケット購入URL：https://abema.tv/channels/payperview-2/slots/8TNje1PDJmtYKy