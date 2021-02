霊長類学者・山極壽一が“ゴリラから学んだこと”とは？「“背中で語る”というのは“強さの証明”」

作家・村上春樹さんと坂本美雨さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FM/JFN全国38局フルネットの年越し生特番「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」が、2020年12月31日(木)23:00から2021年1月1日(金・祝)1:00まで放送されました。この記事では、京都大学前総長、日本学術会議の前会長をつとめた霊長類学者・山極壽一先生とのスペシャル対談(前編)の概要を紹介します。番組初・村上さん初の生放送となった「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」。いろいろあった2020年を締めくくり、明るい気持ちで新年を迎えるべく、大晦日の京都のスタジオから2時間の生放送でお届けしました。今回は、村上さんによる「明るい2021年を迎えるための選曲」や、ゲストに京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥教授、霊長類学者の山極壽一京都大学前総長を迎えたスペシャル対談をオンエア。また、メッセージテーマ「2020年で一番よかったこと」を募集し、メッセージが採用されたリスナーには、村上さんから特製ラジオネームの“お年玉”がプレゼントされました。* * *美雨:山極さんは2020年9月まで6年間、京都大学総長を務めました。そして日本学術会議の前会長でもあります。どんな話が飛び出すのか。お楽しみください!村上:次のゲストは山極壽一先生です。こんにちは。山極:明けましておめでとうございます。これ、僕の年賀状です。村上:あ、おめでとうございます。牛とゴリラが並んでますね。山極:ここでひとつ質問です。同じ草を食べても、牛はげっぷ、ゴリラはなんでしょう。村上:ゴリラも草を食べるんですか?山極:草は大好きですよ。あんな大きな体をして、お腹が大きいというのは草を消化する臓器を持っているということです。村上:なるほど。牛は反芻してげっぷですよね。うーん、とするとゴリラはおならですかね。山極:そうなんですよ。ゴリラは腸内にたくさんの細菌をかかえています。牛は胃のなかに細菌がいるからげっぷが出るわけです。村上:ゴリラのおならは臭いんですか?山極:いや、全然臭くないんですよ。村上:それはいいですねえ。山極:とても健康的(```)な音がします。今年はね、それでいきましょう(笑)。村上:この前、京都でお目にかかったのは京大総長と日本学術会議会長を辞められた直後でした。久しぶりにお目にかかりましたが、元気で若々しくなっていて、それまでが余程たいへんだったんだと思いました……。山極:京大総長が6年、学術会議会長が3年でしたが、本当に疲れました。村上:向いていなかったんですか?山極:向いてませんね(笑)。でも、両方ともゴリラになったつもりでやれば、何とかなるかなと思ってたんです。村上:ゴリラになったつもりって、どういうことですか。山極:シルバーバックという背中の白い大きなオスがいるんです。これは群れでみんなに慕われるリーダーなんです。ゴリラにはリーダーの素質というのがあって、それを学べば学ぶほど、人間のリーダーに似てくる。たとえば、「背中で語る」とか「愛嬌がある」とか「運が良さそうに見える」とか……これはもうゴリラのリーダーの条件なんです。だから、メスと子どもがついてくる。村上:なるほど、そういうことですか。山極:「背中で語る」というのは強さの証明です。つまり後ろを見なくても分かっているということだから。そういうことをゴリラに学びましてね。そうしたら、ちょっと楽になりました。村上:とすると、日本の政治家はゴリラの世界ではリーダーになれそうにない気がするんだけど。山極:そう、ゴリラに学んでほしいんです。いま、日本の政治はサル的になっていて、もっと言うとサルからチンパンジー的になってしまっているように思います。村上:ゴリラは違うんですね?山極:サルは力関係なんです。俺が強いんだぞという「強さ」を示して他者を従わせる。「人(サル)格」は関係ないんです。村上:ゴリラは「人(ゴリラ)格」がちゃんとしていないと、みんながついて来ないわけだ。山極:そうです。ゴリラのリーダーは、みんなから押し上げられるわけです。だから、気を遣って、子どもの保護者として気を配らなければなりません。そうしないと誰もついて来ない。サルのメスは生涯、その集団で老いるんですが、ゴリラの世界ではそのリーダーが嫌ならメスが出ていってしまう。だからオスは大変なんです。村上:ゴリラのユニットというのは何頭くらいなのでしょう。山極:10頭から15頭というのが普通で、だいたいその位です。* * *2021年2月14日(日)に開催される、作家・村上春樹さんが中心となってお届けするイベント「村上春樹 produce MURAKAMI JAM ~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova〜supported by Salesforce」特設サイトが公開されました。TOKYO FMのパーソナリティ陣による特別コメントや、大西順子さん×小野リサさん×坂本美雨さんのスペシャル対談など、今しか見られないコンテンツが盛りだくさんです。■前売り券:3,500円(税別)(※2月13日(土)23:59まで販売)■当日券:4,000円(税別)(※2月14日(日)0時以降<日本時間>)英語字幕付きオンライン配信チケットは、■前売り券:4,000円(税別)(※2月16日(火)23:59まで販売)■当日券:4,500円(税別)(※2月17日(水)0時以降<日本時間>)配信時間は2021年2月14日(日)19:00から予定(※変更可能性あり)。配信後1週間アーカイブ視聴が可能です。チケット販売については、こちらの公式ページもご覧ください。<ライブ概要>公演名:「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~ supported by Salesforce」配信日時:2月14日(日)19:00~司会:村上春樹、坂本美雨ゲスト:大西順子(音楽監督)、小野リサ、村治佳織 ほかスペシャルゲスト:山下洋輔主催:TOKYO FM特別協力:Salesforce制作協力:DNP大日本印刷公式サイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/jam/